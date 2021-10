PM: Neu im Xbox Game Pass: Back 4 Blood, Destiny 2: Beyond Light für PC und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die gruselige Zeit des Jahres hat begonnen! Die erste Monatshälfte hält deshalb auch Spiele zum Erschrecken und Genießen bereit. Halte in jedem Fall die Augen offen, um keines der kommende Spiele-Highlights zu verpassen!

Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Nach einem erfolgreichen Start im Game Preview Programm feiert der Totally Accurate Battle Simulator seine offizielle Veröffentlichung! In Deiner Rolle als Anführer von Wobblern aus altehrwürdigen Ländern, verwunschenen Orten und fantasievollen Welten entscheidest Du über Triumph oder Niederlage. Erschaffe Deine eigenen Wobblers im sogenannten Unit Creator oder schicke Deine Armee im Multiplayer-Modus in den Kampf gegen Freund*innen.

The Procession to Calvary (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – 7. Oktober

In diesem Abenteuerspiel erkundest Du eine Welt, die aus Hunderten von Renaissance-Gemälden besteht. Dabei schlüpfst Du in die Rolle einer namenlosen Heldin, die sich auf die Jagd nach einem Tyrannen namens Himmlischer Peter macht. Auf Deiner Reise triffst Du auf skurrile Charaktere, knifflige Rätsel und nahezu unglaubliche Szenarien.

Visage (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – 7. Oktober

Mach Dich gefasst auf ein elektrisierendes First-Person-Horrorspiel. Du erforschst ein mysteriöses, sich ständig veränderndes Haus, in dem sich unheimlich beruhigende Momente und gespenstische Szenarien aneinanderreihen.

Back 4 Blood (Cloud, Konsole und PC) – 12. Oktober

Ab Tag eins erhältlich mit Xbox Game Pass: Back 4 Blood ist packender Ego-Shooter von den Macher*innen der hochgelobten Left 4 Dead-Reihe. Tauche in die detailreiche Koop-Kampagne ein, die Du mit insgesamt drei weiteren Freunde*innen bestreitest. Im Multiplayer-Modus entscheidest Du selbst, ob Du das intuitive Gameplay als Mensch oder als Ridden bestreiten möchtest.

Destiny 2: Jenseits des Lichts (PC) – 12. Oktober

Eine neue Macht hat sich aus dem uralten Pyramidenschiff hinter Europas gefrorener Grenze erhoben, während sich unter dem Banner des gefallenen Kell der Dunkelheit, Eramis, ein dunkles Imperium gegründet hat. Schließe Dich mit anderen Wächtern zusammen und bringe das Imperium zu Fall – selbst wenn das bedeutet, die Macht der Dunkelheit selbst zu nutzen.

Ring of Pain(Cloud, Konsole und PC) [email protected] – 14. Oktober

Betritt den Ring of Pain, in dem jede Herausforderung direkt zu Dir kommt. In diesem Roguelike-Kartenspiel ist jeder Schritt eine schwierige Entscheidung. Schnappst Du Dir die Beute oder erlegst Du einen heimtükischen Schrecken? Auf Deiner Reise triffst Du auf seltsame Freund*innen, die Dir Geschenke und Schätze mitbringen. Wähle Deine Ausrüstung mit Bedacht, um zu überleben und verborgene Geheimnisse zu entdecken.

The Riftbreaker (Cloud, PC und Xbox Series X|S) [email protected] – 14. Oktober

Ab Tag eins erhältlich mit dem Xbox Game Pass: Du schlüpfst in die Rolle eines Elite-Wissenschaftlers und Kommandanten, der sich in einem hochmodernen Mecha-Anzug fortbewegt. Du betrittst ein Einwegportal zu einem fernen Planeten, wo Du eine Basis errichtest, die wiederum die Rückreise zur Erde und die weitere Kolonisierung ermöglicht. Du weißt, was zu tun ist: Errichte eine Basis, sammle Proben und forsche an fortschrittlichen Erfindungen, um zu überleben.

The Good Life (Cloud, Konsole, and PC) [email protected] – 15. Oktober

Ab Tag eins erhältlich mit dem Xbox Game Pass: Die Journalistin Naomi Hayward ertrinkt in Schulden. Nachdem sie einen Auftrag der Zeitung The Morning Bell angenommen hat, um das Geheimnis einer kleinen englischen Stadt zu lüften, findet sich Naomi weit weg von ihrer Heimat New York in Rainy Woods wieder, das als der vermeintlich glücklichste Ort der Welt bekannt ist.

Der weltweite Rollout von Windows 11 hat begonnen. Das brandneue Betriebssystem von Microsoft ist ab sofort für kompatible Windows 10 PCs als kostenloses Upgrade erhältlich, während zeitgleich die ersten Windows 11 PCs in den Verkauf gehen. Dank verbesserter Grafikleistung und herausragender Geschwindigkeit werden auf Windows 11 viele Games noch besser aussehen als zuvor und sich noch besser spielen, als es bis jetzt möglich war.

Die Xbox-App, die via Game Pass regelmäßig über 100 hochwertige PC-Spiele zum Downloaden oder Streamen bietet, ist in Windows 11 standardmäßig integriert. Das Timing könnte nicht besser sein: In den nächsten drei Monaten starten Highlights wie Age of Empires IV am 28. Oktober, Forza Horizon 5 am 9. November und Halo Infinite am 8. Dezember. Jedes dieser Spiele steht für Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Game Pass für PC-Mitglieder vom ersten Tag an zur Verfügung. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder spielen außerdem dank Xbox Cloud Gaming (Beta) mit der Xbox-App mehr als 100 Xbox-Konsolengames auf ihrem PC, ohne auf einen Download warten zu müssen.

Mehr Details über die Neuerungen von Windows 11 gibt es im Microsoft News Center.

PC Walkthrough zu Xbox Cloud Gaming (Beta)

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können jetzt über die Xbox-App auf PCs mit Windows 10 (oder höher) auf Xbox Cloud Gaming (Beta) zugreifen, um hochwertige Game Pass-Spiele zu streamen. Wirf einen Blick auf den Walkthrough und erfahre mehr zur Nutzung. Bonuspunkte gibt es fürs Controller-Mitzählen!

AI: The Somnium Files (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

In einem Tokyo der nahen Zukunft ist der Detektiv Kaname Date mit dem Fall eines mysteriösen Serienmörders betraut. Auf der Suche nach Anhaltspunkten muss er nicht nur Tatorte, sondern auch Träume untersuchen. AI: The Somnium Files aus der Feder von Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) mit Charakterdesign von Yusuke Kozaki (No More Heroes) ist ein spannendes Neo-Noir-Abenteuer.

Dandy Ace (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

[email protected] – Dandy Aceist ein rasantes Roguelike-Erlebnis um einen sagenumwobenen Magier, der gegen die Illusionistin Lele kämpft, die ihn in einem verwunschenen Spiegel gefangen hält. Jeder Durchgang bietet neue Herausforderungen, die Du nach und nach erforschen kannst, um Lele näher zu kommen.

Lemnis Gate (Cloud) – Jetzt verfügbar

Lemnis Gate ist ein rundenbasierten Multiplayer, in dem die Zeit die Gesetze der Physik hinter sich lässt. Deine Aufgabe besteht darin, in einer 25-sekündigen Zeitschleife Deine Gegner raffiniert und stilvoll mit fünf abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Die grenzenlosen Möglichkeiten der Zeitreise stellen dabei die Rundenmechanik auf den Kopf.

Marvel’s Avengers (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

In diesem Third-Person-Action-Adventure tauchst Du mit Deinen Lieblingsheld*innen im Einzel- oder Multiplayer-Modus in die Filmwelt ab. Du kannst Dich online zu einem Team von bis zu vier Spieler*innen zusammenschließen, neue Fähigkeiten erlernen, dein Team aufrüsten und so die Erde vor ihrem Untergang bewahren.

Scarlet Nexus (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

Als psionisch begabtes Mitglied der Other Suppression Force (OSF) bist du Teil der letzten Verteidigungslinie der Menschheit. Kämpfe gegen Mutanten, spiele Dich durch die verstrickte Story und lüfte verborgene Geheimnisse mit den beiden Held*innen Yuito Sumeragi und Kasane Randall.

Unsighted (Cloud) [email protected] – Jetzt verfügbar

Den wenigen Androiden, die noch übrig sind, geht Anima aus – die Energie, die allen Robotern ein Bewusstsein verleiht. Es liegt an Dir, Deine Freund*innen davor zu bewahren, zu Unsichtbaren zu werden. Erforsche die riesigen Ruinen von Arcadia auf der Suche nach Anima. Die Zeit tickt und Deine Freund*innen brauchen Dich.

Minecraft: Seaside Story – Jetzt verfügbar

Hast Du das Glück des Meeres? Wirf deine Netze und Angeln aus und finde heraus, was du aus den Tiefen des Meers holen kannst! Du kannst deine geborgenen Schätze verkaufen oder einfach nur einen entspannten Angelurlaub auf dieser neuen Map verbringen.

Sea of Thieves Season Four – Jetzt verfügbar

In der neuesten Season von Sea of Thieves tauchst Du in das versunkene Königreich ein und erforscht seine vielen Geheimnisse. In anderen Worten: Du plünderst die Reichtümer dieser verlorenen Welt, aber sei auf der Hut und lass Dich nicht von Sirenen und anderen Gefahren der Tiefe erwischen. Die vierte Season hat außerdem eine Menge neuer Prüfungen, kosmetische Belohnungen, Achievements und mehr im Gepäck!

Wasteland 3: The Cult of the Holy Detonation DLC & Colorado Collection – Jetzt verfügbar

Xbox Game Pass-Mitglieder sparen bis zu 10 Prozent! Wage Dich in den Cheyenne Mountain-Komplex, um dort die Energiequelle zu finden, die Colorado Springs entweder in ein elektrifiziertes Utopia oder einen rauchenden Krater verwandeln könnte. Es liegt an den Rangern, wie sie mit dieser heiklen, explosiven Situation umgehen.

Game Pass Mitglieder können bis zu 20 Prozent auf die Wasteland 3 Colorado Collection sparen, in der die beiden Erweiterungen The Battle of Steeltown und Cult of the Holy Detonation sowie die Colorado Survival Gear Bonusgegenstände enthalten sind.

Battlefield 2042: Early Access Open Beta mit EA Play – 6. und 7. Oktober

Sei unter den Ersten, die Battlefield 2042 in der offenen Beta erleben. Schließ Dich dem Kampf auf Orbital an und wähle aus einer Vielzahl von Spezialist*innen, modernsten Waffen und Fahrzeugen. Die Beta ist am 6. und 7. Oktober für alle Spieler*innen verfügbar, die das Spiel vorbestellt haben oder aktuelle EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder sind.

NHL 22 EA Play Early Access-Testphase – 7. Oktober

Der Puck fällt in NHL 22 offiziell am 15. Oktober! EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können ab dem 7. Oktober für 10 Stunden mit einer Early Access-Version aufs Eis gehen. Außerdem erhältst Du 10 Prozent Rabatt auf Vorbestellungen und monatliche World of Chel-Belohnungen.

RuneScape: Skilling and Currency Pack – Jetzt erhältlich

Genieß diesen brandneuen RuneScape-Perk für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder, der dir neue Skills eröffnet! Mit diesem Paket aus XP-steigernden Gegenständen, einer riesigen Menge an Spielwährung, vielen Schatzsucher-Schlüsseln und einem kostenlosen Xbox-grünen Koboldbegleiter zündest Du den Turbo beim Leveln!

Ab 15. Oktober nicht mehr dabei

Nimm Dir noch ein paar Minuten, um die folgenden Spiele zu spielen, bevor sie die Bibliothek verlassen. Wie immer muss dies kein endgültiger Abschied sein. Nutze den Rabatt eurer Xbox Game Pass-Mitgliedschaft, um bis zu 20 % zu sparen, bevor sie verschwinden!

