PM: Fortnite: Albträume ist wieder da und sucht die Insel heim! (Sony Playstation Blog)

Spürt ihr auch diesen kalten Windhauch? Das kann nur eines bedeuten… Fortnite: Albträume ist wieder da! Ab sofort und bis zum 1. November werden sich die Fortnite: Albträume auf gruselige Art und Weise auf der Insel bemerkbar machen.

völlig unvorbereitet in eine neue Fortnite: Albträume-Saison zu starten. Deswegen haben wir uns etwas einfallen lassen: Wir sagen die Zukunft voraus! In Fortnite: Albträume 2021 werden euch Tarotkarten prophezeien, welche legendären Monster– und welche klassischen Fortnite-Charaktere im Halloween-Stil– sich in den Item-Shop schleichen werden. Die Karten scheinen euch wohlgesonnen zu sein, denn sie zeigen euch schon jetzt zwei der ikonischen Monster, die schon bald im Item-Shop verfügbar sein werden!

Die Karten zeigen euch… Frankensteins Monster und Die Mumie, die beide Teil des Universal-Monster-Sets sind! Frankensteins Monster wird ab dem 6. Oktober 2021 im Item-Shop verfügbar sein; Die Mumie wird sich dann zu einem späteren Zeitpunkt den Fortnite: Albträumen anschließen. Und euch erwarten noch jede Menge anderer Karten. Um keine Prophezeiung der Karten zu verpassen, folgt den Social-Media-Kanälen von Fortnite und schaut regelmäßig auf der sich ständig verändernden Fortnite-Webseite vorbei.

Sie sind lebendig! Wir sprechen natürlich von den neuen Kreativmodus-Spielen. Im August haben wir unsere talentierte Community dazu aufgefordert, Kreativmodus-Spiel zu erstellen, die ganz im Zeichen der Fortnite: Albträume stehen. Wir wurden nicht enttäuscht. Stellt euren Mut unter Beweis, indem ihr euch an diesen gruseligen Kreativmodus-Erlebnissen versucht, die im Modusmenü unter „Fortnite: Albträume“ auf euch warten.

hat das Community-Creator-Team von Quantum Builds ein eigenes Kino entworfen, indem ihr die Kurzfilme sehen könnt. Jeder Kurzfilm wird in einem eigenen Kinosaal gezeigt, ihr könnt euch alle Filme in Endlosschleife aber auch einfach im Festivalsaal ansehen.

Gruselig-süße Outfits, neue packende Kreativmodus-Erlebnisse und die Gelegenheit, sich bei ein paar Kurzfilmen zu entspannen… all das erwartet euch in Fortnite: Albträume 2021!