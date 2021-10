PM: Super Monkey Ball Banana Mania: Ein Affenspaß für Bananenfans (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen auf der Dschungelinsel– der Heimat von AiAi und seiner Affenbande! Ich bin Masao Shirosaki, Bewohner der Insel und Producer von Super Monkey Ball.

Also schnappt euch eine Banane und werft mit mir einen Blick auf den neuesten Ableger der Reihe, Super Monkey Ball Banana Mania, der heute für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint!

Was gab uns den Anstoß für die Entwicklung dieses Titels? Nach der Veröffentlichung des letzten Super Monkey Ball, erhielten wir zahlreiche Anfragen von Fans aus aller Welt, die sich ein Remake des originalen Super Monkey Ball und Super Monkey Ball 2 wünschten. Das aktuelle Projekt war also eine direkte Antwort auf diese Fanwünsche.

Aufbauend auf den ursprünglichen Leveldaten eines mittlerweile 20 Jahre alten Spiels (alles Gute zum Jubiläum, AiAi!), bestand unser erster Schritt darin, die Welt der Affenbande farbenfroher und lebhafter zu gestalten, die Texturauflösung zu erhöhen sowie die Umgebungen und Dekorationen detaillierter zu gestalten. Außerdem haben wir eine komplett neue Benutzeroberfläche entworfen, um dem Spiel einen modernen Anstricht zu verpassen. Und dank noch mehr Bananen fühlt es sich jetzt noch besser an, durch die Levels zu rollen!

Ein weiterer wichtiger Punkt war das Spieltempo. Wir haben die Wartezeiten zwischen den Versuchen verkürzt, sodass ihr euch ohne Ladezeiten sofort wieder in die Action stürzen könnt.

Was den Schwierigkeitsgrad der Levels angeht, wollten wir sicherstellen, dass dieser so nah wie möglich am Original bleibt, um die Erinnerungen der Fans an das Originalspiel zu würdigen. Jedoch gab es einige Levels im Original, die so schwer waren, dass einige Spieler an den Rand der Verzweiflung getrieben wurden. Diejenigen unter euch, die sich noch an das Original erinnern, werden sicher wissen, wovon ich spreche…

„EXAM-C“ aus dem ersten Super Monkey Ball ist nur ein Beispiel. Dieses Level zeichnete sich durch seine wunderschöne Nachtlandschaft aus, aber es war so schwer, dass man die Aussicht gar nicht genießen konnte. Es gab Höhenunterschiede und unglaublich enge Kurvenpfade, die den Spielern jederzeit ihre volle Aufmerksamkeit abverlangten. Damit ihr das Level etwas entspannter angehen könnt, haben wir einige kleinere Änderungen an dem Level vorgenommen, die Levelzeit verlängert und die Kurvenpfade in der zweiten Levelhälfte etwas verbreitert. Hoffentlich könnt ihr die schöne Aussicht jetzt etwas besser genießen!

Ein weiteres klassisches Level ist „ARTHROPOD“ aus Super Monkey Ball 2. In diesem Level dreht sich alles um einen riesigen Arthropoden (was auch sonst).

Im Original gab es einige Lücken in dem Level, die es extrem schwer machten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich aus dem Level gefallen bin, weil ich an einer der Lücken hängengeblieben bin und von dem Arthropoden erwischt wurde…

Deshalb haben wir die Lücken entfernt. Das Level ist immer noch recht anspruchsvoll, aber es ist jetzt zumindest etwas leichter, den Tritten des Arthropoden auszuweichen!

Neben kleinerer Levelanpassungen haben wir noch weitere Features wie die „Hilfe-Funktion“ eingeführt, die das Spiel zugänglicher machen. Mit ein wenig Hilfe, kann sogar ich das Spiel schlagen! Haha!

Natürlich sind diese Funktionen komplett optional und für alle, die das Spiel auf dem ursprünglichen Schwierigkeitsgrad erleben möchten, gibt es ebenfalls eine Option… also keine Sorge.

Zusätzlich zum Hauptspiel haben wir auch alle 12 Partyspiele aus Super Monkey Ball Deluxe neu aufbereitet. Diese können mit 1–4 Spielern gespielt werden, sodass ihr sie im Multiplayer mit Freunden und Familie genießen könnt. Einige der Partyspiele verfügen aber auch über eine Online-Bestenliste, auf der ihr euch mit der gesamten Welt messen könnt.

Darüber hinaus haben wir JEDE MENGE neue Features hinzugefügt. darunter den „Goldene-Bananen-Modus“, in dem ihr versucht, alle Bananen innerhalb einer bestimmten Zeit zu sammeln, den „Dunkle-Bananen-Modus“, in dem ihr das Ziel erreichen müsst, ohne eine verrottete Banane zu berühren, sowie den „Rückwärts-Modus“, in dem Start und Ziel ausgetauscht werden, um für eine völlig neue Herausforderung in Super Monkey Ball zu sorgen. Außerdem könnt ihr die Outfits und Monkey Balls von AiAi und der Affenbande mit über 100 verschiedenen Gegenständen personalisieren.

Und als wäre das nicht genug, gibt es im Hauptspiel noch einen Fotomodus, mit dem ihr Fotos eurer Lieblingsmomente mit jedem Charakter knipsen könnt!

Neben all den neuen Modi erwarten euch mehr als 700 Missionen und eine ganze Reihe von neuen spielbaren Charakteren: Sonic & Tails, Kazuma Kiryu und Beat aus Jet Set Radio sind allesamt mit von der Partie!

All das macht Super Monkey Ball Banana Mania zu mehr als nur einem Remake des Originalspiels– wir haben versucht, mit all den verschiedenen neuen Features so viel Spaß wie möglich in das Spiel zu packen!

Zur Feier des 20. Jubiläums könnt ihr euch zudem auf eine spezielle Limited Edition in physischer Form freuen, mit der wir diesen monumentalen Meilenstein gebührend würdigen möchten. Die Anniversary Edition enthält ein 40-seitiges Artbook mit Kunstwerken aus jedem Spiel der Reihe direkt aus den Archiven von Sega. Ebenfalls enthalten sind eine Sammlerhülle, ein Wendecover sowie 10 exklusive kosmetische Gegenstände. Dies ist unsere Art, eine der beliebtesten Reihen in der Geschichte von Sega mit den Bananenfans zu feiern.

Es gibt noch vieles mehr, worüber ich gerne reden würde, aber AiAi ruft mich zurück auf die Dschungelinsel– vielen Dank an alle Fans, die Super Monkey Ball in den letzten 20 Jahren unterstützt haben! Vielleicht können wir bei Gelegenheit mal ein paar Partyspiele zusammen spielen!

Bis zum nächsten Mal und nichts wie ran an die Bananen!