PM: Kena: Bridge of Spirits – Zeigt uns eure Fanarts! (Sony Playstation Blog)

Habt ihr euch bereits gemeinsam mit Kena auf ihre abenteuerliche Reise begeben und die vielen Rotts entdeckt, die sich im Wald verstecken? Bestimmt haben sie euch genauso verzaubert wie uns. Wie könnte man auch den niedlichen Kulleraugen widerstehen!

Wir wissen, dass wir eine sehr kreative Community haben, die zahlreiche tolle Fanarts kreiert und wir möchten sie alle sehen! Nutzt eure Chance und nehmt am Kena Fanart Contest teil, indem ihr eure Kreationen auf Social Media mit uns teilt. Das Beste daran: Wir sammeln die besten Einsendungen und stellen sie in einem Video inklusive eurer Credits zusammen, das wir auf unseren Channels teilen. Cool? Cool!

Nutzt eure Chance und werdet Teil unseres Kena Fanart Videos! Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Ihr sucht noch nach ein bisschen Inspiration? Dann schaut euch doch einfach diese tollen Kunstwerke an – zwei von zahlreichen Fanarts aus unserer Community!

