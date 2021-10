Twitch-Event am 7.10.21: Dark Souls - Das Brettspiel mit Jörg & Hagen

Prepare to dice

Teaser Zur Feier des zehnten Geburtstags von Dark Souls spielen Jörg und Hagen am Donnerstag ab 19 Uhr Dark Souls - Das Brettspiel. Werden sie einen der bekannten Souls-Obermotze bezwingen?

Jörg hat sowohl in Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 als auch Dark Souls 3 den Kampf gegen seelenhungrige Monster aufgenommen. Nun erwartet ihn eine neue Herausforderung: Gemeinsam mit Hagen wird er sich an Dark Souls - Das Brettspiel wagen. Gemeinsam werden die beiden in klassischer Dungeon-Crawler-Manier Kämpfe ausfechten, Seelen sammeln (oder wieder verlieren) und am Ende einen der bekannten Bosse der Reihe konfrontieren.

Seid am 7. Oktober ab 19 Uhr live auf twitch.tv/gamersglobal live dabei und tragt Jubel und Bewunderung oder aber Spott und Häme im Chat bei. Wir freuen uns, mit euch erstmals im Livestream einen GG-Brettspielabend zu bestreiten. Wir werden mehrere Kameras im Einsatz haben, damit ihr sowohl das große Ganze als auch die Details im Blick habt.

Neben diesem Livestream könnt ihr euch auf weitere Specials anlässlich des zehnten Geburstags von Dark Souls freuen. Hagen erklärt der Trilogie seine Serien-Liebe, während Dennis und Jörg im Redi-Rumble klären, ob Bloodborne oder Dark Souls die Krönung des Soulsborne-Genres sind.