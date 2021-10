PM: Erlebt in Hell Let Loose die brutale Realität des Krieges (Sony Playstation Blog)

PC Xbox X PS5

Hey Leute! Ich bin Max Rea, Gründer von Black Matter und Game Director von Hell Let Loose.

Wir freuen uns ungemein, Hell Let Loose vom 5.Oktober bis 1.November endlich für PlayStation 5 im Rahmen des Oktober 2021 PlayStation Plus-Lineups rausbringen zu können.

Hell Let Loose ist ein strategischer Online-Ego-Shooter mit gewaltigen Karten, auf denen sich 100Spieler aufgeteilt auf 2Teams zu Fuß, in Panzern und mit Artilleriegeschützen bekriegen. Die Front verschiebt sich dabei dynamisch durch das Spielgeschehen und ein einzigartiges, von Echtzeitstrategie inspiriertes Ressourcen-Metagame sorgt für Abwechslung.

Uns ist klar, dass diese Art von Hardcore-Ego-Shooter für einige PlayStation-Spieler Neuland sein könnte. Bevor wir uns also den authentischen und brutalen Schlachtfeldern des 2.Weltkriegs widmen, möchten wir euch einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, die euch in den ersten Stunden bestimmt gute Dienste erweisen werden.

Kämpft an einigen der bekanntesten Schauplätze der Westfront, wie Carentan, Omaha Beach, Foy und vielen weiteren. In dieser Größenordnung habt ihr Krieg in einem Spiel noch nie erlebt. Mächtige Panzer rollen behäbig über das Schlachtfeld und wichtige Versorgungslinien sorgen dafür, dass es an der Front nicht zu Engpässen kommt. Jeder Spieler übernimmt dabei eine wichtige Rolle in der gewaltigen Kriegsmaschinerie.

Hell Let Loose entsendet euch ins Chaos des Schlachtgetümmels. Ihr könnte Fahrzeuge kommandieren, die Front verlagern und mit starken Einheiten den Verlauf der Schlacht bestimmen.

Euch erwarten neun ausufernde Karten, die nach echten Aufklärungsbildern und modernen Satellitendaten angefertigt wurden. Jedes Schlachtfeld ist dabei in mehrere große Bereiche zum Erobern aufgeteilt. Dies erlaubt ein neuartiges und einzigartiges Gameplay, bei dem zwei Streitkräfte bis auf den Tod auf Wiesen und Brücken, in Wäldern und Städten gegeneinander kämpfen und die Front mit jedem Gefecht verschieben. Nachdem ein Sektor erobert wurde, generiert er Ressourcen für euer Team, wodurch sich ein komplexes Metagame ergibt, das den Siegeszug eines Teams maßgeblich beeinflussen kann.

Tretet auf gewaltigen Karten in 50-gegen-50-Mehrspielerschlachten* gegeneinander an. Entscheidet euch für eine von 14 spielbaren Rollen in den Sparten Infanterie, Aufklärung und Panzerbrigade, die alle mit unterschiedlichen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen aufwarten. Spielt als Offizier, Aufklärer, Maschinengewehrschütze, Sanitäter, Pionier, Panzerkommandant und mehr, um jeden Kampfaspekt des 2.Weltkriegs zu erleben.

Fahrzeugsteuerung– Dies und mehr findet ihr im vollständigen Community-Konsolenleitfaden, der demnächst veröffentlicht wird.

Bei Hell Let Loose geht es nicht um die Leistung einzelner Soldaten – Teamwork ist stattdessen das zentrale Element des Gameplays. Kommunikation ist alles. Die Kommandanten geben die Befehle, die Offiziere leiten sie weiter, der Rest führt sie aus. Ihr müsst zusammenarbeiten, um die strategischen Ziele auf dem Schlachtfeld einzunehmen und den Feind zurückzudrängen. Hell Let Loose ist ein Spiel, in dem Teamwork und Kommunikation nicht nur für den Sieg, sondern das blanke Überleben notwendig sind.

Kämpft um den Sieg und durchbrecht die Verteidigungslinie des Feindes auf großen, sich ständig verändernden Schlachtfeldern. Durch das einzigartige Eroberungs-Metagame müssen Teams ständig weitreichende taktische Entscheidungen fällen, wie sie angreifen oder verteidigen und wie sie Stützpunkte festigen oder den Feind flankieren wollen. Dazu können sie Ressourcen und Vorräte einsetzen, um Unterstützung, Bomberangriffe, neue Fahrzeuge und Luftangriffe anzufordern. Strategie ist der Schlüssel zum Erfolg.

Haptik: Erlebt haptisches Feedback mit dem DualSense Wireless-Controller bei folgenden Aktionen:

Der DualSense Wireless-Controller liefert außerdem Audio-Feedback durch eingebaute Lautsprecher bei folgenden Aktionen:

Die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers sorgen bei den folgenden Aktionen für unglaubliche Immersion:

Hell Let Loose ist für PS5 ab 5.Oktober im Rahmen des PlayStation Plus-Lineups erhältlich. Wir sehen uns an der Front!

