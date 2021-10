PM: PlayStation Now-Spiele im Oktober 2021: The Last of Us Part II, Fallout 76, Desperados III (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Spieleangebot von PlayStation Now für den Oktober ist so riesig, dass ihr die Titel wohl kaum in nur einem einzigen Atemzug nennen könnt. Aber versuchen wir es doch einfach mal: The Last of Us Part II. Fallout 76, Desperados III. Amnesia: Collection, Final Fantasy VIII Remastered, Yet Another Zombie Defense, Victor Vran: Overkill Edition. *Puuhh*. Diese sieben Titel sind alle ab morgen, Dienstag, dem 5. Oktober, erhältlich.

Sehen wir uns die einzelnen Spiele der Reihe nach an, damit ihr wisst, was euch erwartet. So könnt ihr besser abwägen, was ihr zuerst spielen wollt.

Kommen wir zu den Spielen im Oktober.

Fünf Jahre nach ihrer gefährlichen Reise durch ein postapokalyptisches Setting der Vereinigten Staaten haben sich Ellie und Joel in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier leben sie jetzt inmitten einer lebendigen Gemeinschaft von Überlebenden in Frieden und Harmonie – trotz der immerzu präsenten Bedrohung durch die Infizierten und andere verzweifelte Überlebende von außen.

Als jedoch ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben stört, macht sich Ellie auf eine erbarmungslose und brutale Jagd nach Gerechtigkeit. Jeder und jede Schuldige soll mit dem Leben bezahlen – auch, wenn das für sie körperliche und psychisch zerstörerische Folgen bedeutet.

PS5-Spieler, die das Spiel auf ihre Konsole herunterladen, können auch den PS5 Performance-Patch des Spiels herunterladen.

The Last of US Part II ist bis Montag, den 3. Januar 2022, verfügbar.

Erkundet in dieser Open-World-Multiplayer-Erweiterung der Fallout-Reihe ein riesiges Ödland, das von den Folgen eines Atomkriegs gezeichnet ist. Bethesda Game Studios, die preisgekrönten Entwickler von Skyrim und Fallout 4, heißen euch bei Fallout 76 willkommen, dem neuesten Teil der Fallout-Reihe. Um zu überleben, müsst ihr zusammenarbeiten – oder auch nicht. Erkundet unter der Bedrohung nuklearer Zerstörung die große und dynamische Welt des legendären Fallout-Universums.

Eine Sammlung, drei schreckliche Erlebnisse. In Amnesia: The Dark Descent erwacht ihr in einer verlassenen Burg und erinnert euch kaum an eure Vergangenheit. Bei der Erkundung unheimlicher Pfade müsst ihr eure verstörenden Erinnerungen Stück für Stück zusammenfügen und den Horror aufdecken, der in der Tiefe lauert. In Amnesia: A Machine for Pigs wacht der wohlhabende Unternehmer Oswald Mandus in seinem Bett auf, geplagt von Fieber und Träumen über eine obskure, höllische Maschine. Sicher weiß er nur, dass seine Kinder in Todesgefahr schweben und dass nur er sie retten kann. Amnesia: Justine führt euch schließlich durch eine Reihe psychischer Tests, die ein Wahnsinniger eingerichtet hat. Riskiert ihr euer eigenes Leben, um andere zu retten?

In diesem handlungsbasierten, taktischen Echtzeit-Spiel müsst ihr euch den schlimmsten Herausforderungen stellen, die der Wilde Westen zu bieten hat, während John Cooper sich auf die Suche nach Erlösung begibt. Reist durch ländliche Orte, über Sümpfe und Flussufer bis zum dramatischen Showdown, der den Legenden des Wilden Westens würdig ist, indem ihr die Fähigkeiten eurer Gang – wie etwa Strongman Hectors treue Axt, die Köder des Kopfgeldjägers McCoy, Kates versteckte Waffe – und euren eigenen Verstand nutzt.

Es herrscht Krieg. Die Republik Galbadia, die unter dem Einfluss der Zauberin Edea steht, mobilisiert ihre größten Streitkräfte für den Kampf gegen die anderen Nationen der Welt. Squall und andere Mitglieder von SeeD, einer Elitesöldnertruppe, schließen sich mit Rinoa, einer Widerstandskämpferin, zusammen, um gegen die tyrannische Herrschaft von Galbadia zu kämpfen und Edea daran zu hindern, ihr wahres Ziel zu erreichen. Und nicht vergessen: Final Fantasy VIII ist der erste von fünf Final Fantasy-Titeln, die in den kommenden Monaten auf PlayStation Now veröffentlicht werden.

Stellt euch in diesem isometrischen Action-Rollenspiel (RPG) mit Loot und verschiedenen Waffentypen – von Revolvern bis zu Gitarren – verschiedensten Dämonen, um euren bevorzugten Kampfstil zu kreieren und euren eigenen Helden zu erschaffen. Und falls ihr dieses Abenteuer nicht alleine antreten wollt, bietet das Spiel einen Koop-Modus für 4 Spieler online oder 2 Spieler offline. Entdeckt ganze Welten, die von der legendären Band Motörhead inspiriert sind, während ihr euch euren Weg freikämpft und im Hintergrund ein paar Titeln von Lemmy & Co lauschen könnt.

In diesem Arcade-Zombie-Shooter mit taktischen und strategischen Elementen müsst ihr Horden von Untoten Nacht für Nacht allein oder mit bis zu drei Freunden überleben. Bereitet euch auf den Einbruch der Nacht vor: Errichtet Barrikaden, kauft Waffen und Munition, stellt Geschütze auf und bleibt so lange wie möglich am Leben. Jede Nacht werden eure Fähigkeiten auf die Probe gestellt, da die Schergen der Dunkelheit mit jeder Welle stärker werden. Das Spiel bietet drei verschiedene Modi: Verteidigung, Endlos und Deathmatch.

* Victor Vran: Overkill Edition ist bereits in der PS Now-Bibliothek in Europa verfügbar.

