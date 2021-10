PM: 10 Tipps, um Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ab morgen direkt zu meistern (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ist das neuste Abenteuer in der Puzzle-Blasen-Saga – und ihr werdet zwar einige bekannte Gesichter, Farbpaarungen und Blasenplatzende Spielsteuerung wiedererkennen, aber dieses völlig neue Abenteuer ist anders als jedes andere Spiel der Serie. Macht euch bereit, ab morgen euer erstes 3D-Puzzle-Spiel, in dem ihr mit einer völlig neuen Herausforderung begegnen werdet: dreidimensionale Blasencluster, die Tiefe und physikalischen Gesetzen folgen.

Mit 100 Leveln von immer schwieriger werdenden Aufgaben werdet ihr in Puzzle Bobble 3D eine echte Herausforderung erleben. Und ihr habt Glück! Denn wir hier bei Survios wollen, dass ihr das meiste aus eurem Ausflug macht und wir sind heute hier, um mit euch 10 Tipps und Tricks zu teilen, durch die ihr schnell zum Profi werdet:

Im Story-Modus müsst ihr darauf achten, was in jedem Level für einen Sieg benötigt wird. Manchmal müsst ihr nicht alle Blasen platzen lassen, um eine Aufgabe zu lesen. Beispielsweise kann euer Ziel sein, Chack aus den Blasen zu befreien, um zu gewinnen.

Befreit den Chack’n!

Wenn ihr die Gelegenheit habt, alle Blasen einer Farbe vom Board zu entfernen, nutzt sie! Wenn weniger Farben verbleiben, steigt die Chance, dass die nächste Blase von Bob euch das große Cluster freilegen lässt.

Jedes Blasenpuzzle besteht aus einer Reihe von Blasen, die von einem zentralen Kern abzweigen. Euer Ziel ist häufig, alle Blasen um den Kern platzen zu lassen, damit er aktiviert wird. Aber wenn ihr Blasen direkt auf den Kern schießt, bevor alle anderen Blasen drumherum entfernt wurden, bleiben sie einfach hängen und ihr habt Schüsse verschwendet und mehr Blasen eingefügt.

Wenn ihr mit einem DualShock oder DualSense Wirteless Controller spielt und den Schuss, den ihr grade gesetzt habt, nicht mögt, könnt ihr immer L2 drücken, um den Schuss abzubrechen. Ihr könnt auch aabbrechen, wenn ihr in VR mit den PlayStation Move Controllern spielt. Dafür müsst ihr einfach eure Hand wieder in die neutrale Position bewegen, nachdem ihr den Auslöser der Blasenkanone gedrückt habt. Nach dem Abbruch könnt ihr es neu versuchen und besser zielen oder ein Powerup nutzen.

R/G, B/Y und UNI Optionen für Farbenblindheit

Wenn ihr zu den Millionen Spielern mit Farbenblindheit gehört, könnt ihr trotzdem Spaß an Puzzle Bobble 3D haben. Nutzt einfach die verschiedenen Optionen für Farbenblindheit im Menü, um ein Farbschema auszuwählen, das für euch funktioniert. Wir haben verschiedene Modi für Rot-Grün- und Blau-Gelb-Schwächen aber auch einen Universal-Modus für Spieler mit Monochromatie.

Wenn ihr nicht direkt trefft, wird eure Blase immer zum Kern gezogen. Wenn ihr versucht, ein Blasencluster an einer schwierigen Position zu erreichen, nutzt das zu eurem Vorteil und schießt über oder um das Puzzle herum und lasst die Blase denn auf der anderen Seite des Kerns andocken.

Hmm, was tut wohl dieses Powerup?

Von allen Power-Ups im Spiel sind Bomben die nützlichsten, weil sie die Fähigkeit habben, mehrere Blasen verschiedener Farben gleichzeitig explodieren zu lassen. Wenn ihr eine Bombe zur Verfügung habt, spart sie euch auf, bis der Kern teilweise freiliegt. Dann schießt die Bombe direkt darauf. Wenn sie den Kern berührt, können so eine Menge Blasen platzen und das Level wird viel einfacher.

Am Ende haben aber alle Powerups ihre eigenen Stärken und lassen sich ideal in bestimmten Puzzle-Situationen einsetzen. Wir empfehlen euch, sie alle auszutesten.

Es ist extrem befriedigend, Blasen zum Platzen zusammenzubringen, aber wer schon lane spielt weiß, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, größere Gruppen von Blasen vom Spielbrett zu lösen. Das gilt auch in Puzzle Bobble 3D: Es gibt sogar eine Trophäe für ein Match, mit dem ihr 100 Blasen in einem einzigen Schuss löst. Wow – wenn ihr genug Fähigkeiten habt, diese Trophäe zu verdienen, seid ihr auf dem besten Weg, alle 100 Level im Story Modus zu besiegen und eine frische Platintrophäe zu verdienen!

Wusstet ihr, dass ihr in Puzzle Bobble 3D auch im online gegen andere spielen könnt? Im Duellmodus taucht ein unendlicher Schwarm Blasen auf und nähert sich dabei immer mehr einem Vortex, der darüber lauert. Euer Ziel ist, länger als eure Gegner zu bestehen und alle Blasen zu zerstören, bevor sie in den Vortex gesaugt werden.

Natürlich ist hier der Schlüssel zum Sieg, schneller als euer Gegner aufzuräumen. Aber – ganz wie ihr es von Puzzle Bobble gewohnt seid – könnt ihr die Aufgabe eures Gegners auch erheblich erschweren. Im Duell-Modus schickt ihr verstopfende Blasen zu eurem Gegner, wann immer ihr 20 oder mehr Blasen zerstört. Achtet also auf eure Gelegenheiten, solche Gruppen von Blasen zu zerstören!

Nur die engagiertesten Fans der Blasen werden versuchen, jedes Level im Storymodus mit einer 3-Sterne-Bewertung abzuschließen. Hier sind ein paar Tipps für alle, die die Herausforderung annehmen möchten:

In den meisten Leveln im Story-Modus habt ihr ein striktes Limit an Blasen. Wenn ihr darin antretet, gibt es Bonuspunkte für alle Blasen, die übrig bleiben. Das bedeutet ganz einfach: Nutzt so wenig Schüsse wie möglich, um die meisten Punkte zu machen. Ein ähnliches Prinzip gilt für die Zeitlimits: Je schneller ihr seid, desto mehr Bonuspunkte gibt es.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ist ganz leicht zu lernen, aber der Weg bis zur Meisterschaft ist lang. Also ist unser wichtigster Tipp: Üben, üben, üben! Euer Urlaub in die Welt von 100 farbigen Puzzlen wird super entspannend sein und natürlich Spaß bringen!

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey kommt morgen zu PS4, PS5 und PS VR.