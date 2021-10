PM: Jett: The Far Shore ist eine clever durchgetaktete Weltall-Saga (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Und Abflug! Jett: The Far Shore dringt heute Abend in die Sphären von PS5 und PS4 vor! Um den Moment gebührend zu würdigen, haben wir für euch einen Videoclip mit dem Song „Jett To Cosmodrome Z-13“ von Komponist scntfc zusammengestellt, um euch in Stimmung zu bringen.

Die Verbindung zwischen Jett: The Far Shore und meinem letzten Projekt als Director und Co-Schöpfer, Superbrothers: Sword & Sworcery EP, kann man auf mehreren Ebenen deutlich erkennen. Sagen wir einfach mal, dass sie einen sehr ähnlichen Vibe haben.

Selbst die explizite Unterteilung von Sworcery in vier „Sitzungen“ findet sich zum Teil in Jett: The Far Shore wieder. Mehr dazu später.

Jett ist dennoch etwas komplett Einzigartiges und es kommt mit vollem Schub angerauscht.

Mir war schon vor Jahren klar, dass ein so unkonventionelles und ambitioniertes Projekt wie Jett in der ersten halben Stunde einschlagen muss wie eine Bombe, um die Spieler von sich zu überzeugen.

Also habe ich mich dazu entschlossen, dass wir den Spieler gleich zu Beginn vollständig in diesen neuen Sci-Fi-Kosmos eintauchen lassen sollten– keine Zurückhaltung. Dann geht’s kurz darauf mit dem Jett auch gleich los, während wir die Story langsam anschwellen lassen. So ist gleich klar, wie Jett aufgebaut ist: mit genug Fokus auf die persönlichen Beziehungen und die kleinen Details, um die Neugier der Spieler zu wecken, aber auch mit ausreichend filmreifen und bombastischen Einlagen, um sie vom Hocker zu reißen.

Ich bin begeistert, wie das erste Level, „0. Aufbruch“, einen in seinen Bann zieht und die Sterne näherbringt. Ich würde mich freuen, wenn ihr es euch mal reinzieht!

Gegen Ende dieses ersten Levels, dem etwa 30-minütigen Prolog von Jett, werdet ihr dann von der Titelkarte des Spiels bis zur weit entfernten Küste des kosmischen Ozeans begleitet.

Der Creative Co-Lead von Ghost of Tsushima, Jason Connell von Sucker Punch – jemand, der sich mit Titelkarten auskennt und mit dem ich das Glück habe, mittlerweile befreundet zu sein –, hat sich folgendermaßen zu Jetts Titelkarte geäußert:

„Ja, sicher, Titelsequenzen sind cool, aber die besten von ihnen spiegeln den Kern des Spiels authentisch wider. Jetts Titelsequenz gehört zu dieser Sorte. Sie treibt einen voran, baut Spannung und echte Neugierde auf für das, was da noch kommen mag.“

Wenn der Prolog vorbei und der Mutterkomplex sicher um den Planeten kreist, legt Jett eine Pause ein, um die Beschreibung der nächsten Episode zu zeigen. Dabei werdet ihr ausdrücklich darüber informiert, dass für das kommende Erlebnis in Spielfilmlänge namens „I. Einsatz“ etwa zwei Stunden Aufmerksamkeit erforderlich sein werden.

Das ist unsere erste Einladung, mal eine Pause einzulegen, durchzuatmen, über das bisher Erlebte nachzudenken, die Story aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und selbst zu entscheiden, wann ihr bereit seid, weiterzumachen.

Nachdem der Bombast, die Bildgewalt und das Schauspiel von „I. Einsatz“ abgeklungen sind, folgt schon das Kapitel „II. Nachforschungen“, das mit etwa einer Stunde zu Buche schlägt. Es folgt ein kurzer aber aufregender Trip nach Tor.

Danach seid ihr vermutlich reif für einen kurzen Spaziergang zum Sinnieren.

Nach diesen ersten Episoden wisst ihr dann, was euch bei Jett erwartet, und ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr „III. Anpassen“ (3Stunden) und schließlich „IV. Überleben“ (3Stunden) angehen wollt. Ab diesem Zeitpunkt wird das Abenteuer offener, tiefgründiger, auch gefährlicher und hat eine Weile lang seinen ganz eigenen Groove.

Die Absicht hinter dieser expliziten Unterteilung ist, ein Design zu schaffen, das sich endlich, aber auch erkundbar anfühlt– für Leute wie mich, die ihre Freizeit fest durchplanen möchten oder müssen. Ich möchte gerne wissen, was mich erwartet und für was ich mich anstrenge. Ich habe mich daran gewöhnt, zu wissen, wie lange ein Buch ist oder ein Kapitel oder selbst eine TV-Folge bzw. ein Film im Allgemeinen. Deshalb freue ich mich, wenn man mir diese Informationen bereitstellt. Einigen Leuten wird es auch leichter fallen, sich einfach mal zu entspannen und vom Erlebnis mitreißen zu lassen, wenn sie in etwa wissen, wie viel Zeit sie einplanen müssen.

Ich möchte dabei betonen, dass dieses segmentierte Design bei uns schon seit Jahren steht. Wir waren also positiv überrascht, als wir 2019 eingeladen wurden, zu bestaunen, was sich SIE mit der PlayStation 5 ausgedacht hat. Dort haben wir dann auch alles über die Aktivitäten gelernt. Große Geister usw.