Forge Squad: Release am 10. November 2021 / Demo spielbar

PC

Der österreichische Indie-Entwickler Wizard Dudes, hervorgegangen aus einem Studentenprojekt der FH Technikum Wien, hat das Release-Datum für ihr Erstlingswerk Forge Squad bekannt geben. Das Spiel wird ab dem 10.11.2021 auf Steam erhältlich sein.

Bei Forge Squad handelt es sich um ein kooperatives Crafting Spiel in dem ihr gemeinsam im Team verschiedene Runen schmiedet um mehrere Wellen von Gegnern aufzuhalten. Das Spiel erinnert dabei an Overcooked, möchte das Konzept allerdings mit neuen Ideen erweitern. So wird kooperative Spielweise gefördert indem verschiedene Arbeitsschritte zu zweit schneller erledigt werden können. Zudem soll mit der Tower-Defense-Komponente etwas mehr Taktik ins Spiel kommen.

Falls ihr Forge Squad ausprobieren wollt, könnt ihr im Rahmen des Steam Next Fest eine kostenlose Demo herunterladen.