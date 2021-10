The Book of Boba Fett: The-Mandalorian-Spinoff-Serie hat Starttermin

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Disney hat den Starttermin der Realserie The Book of Boba Fett (deutscher Titel: Das Buch von Boba Fett) angekündigt. Demnach startet die Serie rund um den berüchtigten Kopfgeldjäger aus der ersten Film-Trilogie am 29. Dezember beim Streamingdienst Disney+.

Die erste Staffel der Spinoff-Serie zu The Mandalorian soll aus acht Folgen bestehen, die im Wochenabstand veröffentlicht werden. Zeitgleich präsentierte Disney auch das erste Filmplakat, das ihr euch hier in voller Pracht anschauen könnt. Es zeigt Boba Fett auf dem Thron des ehemaligen Hutten-Gangsterbosses Jabba.

Achtung Spoiler zu The Mandalorian!

The Book of Boba Fett schließt an die Ereignisse des Finales der zweiten Staffel von The Mandalorian an. Dort hatten Boba Fett und Fennec Shand den Palast von Jabba dem Hutten auf Tatooine (bekannt aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983)) erobert und die Herrschaft über dessen Verbrechersyndikat übernommen.

Spoiler Ende

In die Rolle des Boba Fett schlüpft erneut der neuseeländische Schauspieler Temuera Morrison, der den Charakter bereits in The Mandalorian verkörperte. Außerdem war er der Darsteller von Jango Fett, Bobas Vater, und anderer verschiedener Klonkrieger in den Filmen Angriff der Klonkrieger (2002) und Die Rache der Sith (2005). Die Rolle der Assassine Fennec Shand, Fetts Mitstreiterin, wurde erneut mit Ming-Na Wen besetzt.

Produzent der Serie ist Mandalorian-Showrunner Jon Favreau. Ihm zur Seite stehen als ausführende Produzenten Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn (1996)) und Dave Filoni, der bereits an mehreren Folgen von The Mandalorian beteiligt war und als Showrunner der Star-Wars-Serien The Clone Wars und Rebels fungierte. Auch in Sachen Score setzen Disney und Lucasfilm auf Kontinuität: Wie schon bei The Mandalorian komponiert der Schwede Ludwig Göransson den Soundtrack.

Ein erster Trailer zu The Book of Boba Fett wird möglicherweise am 12. November erscheinen, dem Disney+ Day.