Sonntagsfrage: Wie nutzt ihr die Nintendo Switch?

Teaser Das Hybrid-Konzept ist ein Vorteil der aktuellsten Nintendo-Konsole (auf den das Lite-Modell verzichtet). Doch nutzt ihr auch beide Möglichkeiten, oder habt ihr euch auf eine Spielweise festgelegt?

Auch nachdem die Spezifikationen der nächste Woche erscheinenden OLED-Switch anders ausfielen, als es viele erwarteten, halten sich die Gerüchte hartnäckig, wonach Nintendo an einem 4K-Modell der Switch arbeiten soll. Im vorgestern erschienenen WoSchCa war auch Thema, wie ein solches 4K-Modell aussehen müsste, um sowohl die Dock-Nutzer als auch die Mobil-Spieler glücklich zu machen.

Verratet uns heute, wie ihr die Nintendo Switch nutzt? Spielt ihr mit der Switch nur im Dock am Fernseher, nutzt ihr die Switch als reine Handheld-Konsole (wer von euch die Nintendo Switch Lite besitzt, fällt automatisch in diese Kategorie) oder nutzt ihr beides? Gewiss werden so einige unter euch je nach Genre einen Modus der Switch bevorzugen – gebt auch in diesem Fall an, ob ihr sie vorwiegend im Dock oder als Handheld benutzt. Und wenn ihr nicht nur keine Meinung sondern obendrauf keine Switch habt, gibt es auch für diese Position in der unten stehenden Auswahl die passende Antwortoption für euch.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.