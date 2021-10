Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer sich angesichts des kälter werdenden Wetters lieber nicht in die Außenwelt wagen möchte, könnte drinnen bleiben und am Bildschirm ein paar Höhlen erforschen, Dungeons ausmisten und die Welt von Ganondorf befreien. Wie früher im 16-Bit-Zelda-Ableger A Link to the Past, um das es in den heutigen Lesetipps geht. Oder Ihr macht es euch vor eurem Spiele-PC bequem. Hier würde uns auch interessieren, ob aus Eurer Sicht Anatol Locker mit seiner Kolumne von 2012 Recht behalten hat.

Weitere Themen sind Computerspielsucht, digitale Medien in der Frühpädagogik und der Umgang chinesischer Behörden mit Spielen. Zudem haben wir ein Portrait der Horror-Game-Entwicklerin Ikumi Nakamura für Euch herausgesucht.

„The Legend of Zelda: A Link to the Past“

Binaryscroll.net vom 21.09.2021, Christian Serra

Christian Serra erzählt in seinem Blogpost, wie ihn The Legend of Zelda - A Link to the Past in seinem Leben begleitete: wie er es als Kind nicht durchspielen konnte, wie er sich als junger Erwachsener noch einmal einen SNES kaufte und einen neuen Anlauf wagte und wie er es aus heutiger Sicht betrachtet:

Ich halte A Link to the Past auch heute noch für ein besonderes Spiel. Aber einfach finde ich es nicht. Wenn ich mich heute – mit meiner inzwischen nachlassenden Geduld – wieder auf dieses wunderbare Abenteuer einlasse, dann braucht das viel Liebe, Savestates und Lösungshilfen.

„Zocken ohne Ende: Wann ist es Computerspielsucht?“

NDR.de vom 14.09.2021, Edith Beßling

Computerspiele können insbesondere für Jugendliche einen großen Teil der eigenen Freizeit in Anspruch nehmen, wobei in manchen Fällen eine Sucht entstehe. Für diese NDR-Reportage sprach Reporterin Edith Beßlich mit Prof. Rainer Thomasius, Leiter der Suchtstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, darüber, an welcher Stelle dieser Punkt erreicht ist. Demnach gäbe es viele Jugendliche, die über Wochen und Monate ein exzessives Spielverhalten aufwiesen, das sich aber ohne jede Behandlung zurückbilde, weil sie selber einsehen, dass andere Bereiche des Lebens zu kurz kommen. Resiliente Jugendliche könnten aus eigener Kraft gegensteuern. Jugendliche mit frühen psychischen Problembelastungen, die in einen übermäßigen Mediengebrauch hineinrutschen, nicht“, so der Professor.

„Letztlich fließt dort auch viel soziale Bildung mit ein“

Zeichenblicke.de vom 07.09.2021, Alexa

Im Interview mit Zeichenblicke.de erzählt Hort-Erzieher Michael Pietsch, wie er digitale Medien in seiner Arbeit mit den Kindern einsetzt. Dazu zählen neben Spotify und Bluetooth-Box gelegentlich auch Videospiele:

Ich besitze privat eine WiiU inklusive Zubehör. Da ich diese zu Hause nicht mehr nutze, habe ich sie kurzerhand mit auf Arbeit genommen. Die Kinder spielen regelmäßig damit und lernen, sich abzusprechen. Sie stimmen ab, welche Spiele gespielt werden sollen, wer wann dran ist und so weiter.

„Kommunistische Zensur im Reich der Fantasie“

FAZ.net vom 01.10.2021, Friederike Böge

Die chinesische Regierung beginnt zunehmend, Computerspiele als Medium ernst zu nehmen, was dazu führt, dass sie denselben Einschränkungen unterliegen wie andere Kunstformen. FAZ-Reporterin Friederike Böge berichtet über das Protokoll einer Sitzung des staatlichen Branchenverbands, das ihr vorliegt:

Gleich zu Anfang stellt der Workshop-Leiter klar: „Die Auflagen werden immer strikter.“ Die Spieleentwickler sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass die Zensoren tiefgründige Anspielungen nicht verstünden.

„The Life And Career Of Ikumi Nakamura “

Gameinformer.com vom 29.09.2021, Blake Hester (Englisch)

Ikumi Nakamura wurde insbesondere durch ihre Arbeit an Ghostwire - Tokyo bekannt. Dieser Artikel des Game Informer portraitiert die Entwicklerin, die zuvor bei Capcom an The Evil Within mitgearbeitet hatte und mittlerweile ein eigenes Indie-Studio gegründet hat:

Man kann nicht genug betonen, was für einen großen Einfluss Horror [-Filme und -Spiele] auf Nakamura hatten, sie erzählt ständig davon, wenn sie über ihre Jugend spricht. Sie sagt, sie habe damals jeden Tag Horrorfilme geschaut, zum Beispiel amerikanische Klassiker wie Verdammt, die Zombies kommen.

Aus dem GG-Archiv: „Tschüss, Spiele-PC!“

GamersGlobal.de vom 14.03.2012, Anatol Locker

Vor beinahe zehn Jahren prognostizierte GG-Kolumnist Anatol Locker, dass der Spiele-PC, sprich: der voll aufgerüstete Desktop-Computer, in den folgenden Jahren deutlich an Bedeutung verlieren würde. Dies begründete er einerseits mit dem Trend hin zu Laptops, Ultrabooks und Tablets, andererseits aber auch damit, dass die meisten Spiele mittlerweile als Multiplattformtitel mit Konsolen als Lead-Plattform entwickelt würden:

Aber wenn die Spielefirmen nicht genug mit Exklusivtiteln verkaufen können, gibt es sie eben nicht mehr, und statt liebevoll auf die Power moderner PCs ausgerichteter Parallelversionen gibt es lieblose 1:1-Portierungen, bei denen man froh sein muss, dass zumindest an eine Maussteuerung gedacht wurde.

Im heutigen Video: Anfang des Jahres begannen diverse Reddit-User, massenhaft GameStop-Aktien zu kaufen und damit Hedgefonds eins auszuwischen, die auf die Pleite des Unternehmens spekuliert hatten. Das Video erklärt den Vorgang noch einmal.

