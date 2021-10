10, 20 und 30 Jahre zurück gereist

Teaser Die Spieleveteranen werfen mit ihrer treuen Zeitmaschine einen Blick in die Vergangenheit und begegnen aufs Neue Höllenfürsten, finsteren Seelen und einem umfangreich zerstörbaren Mars.

Wieder ist die Zeit gekommen, um in alte Zeiten abzutauchen. In der früheren Berichterstattung von GamersGlobal und alten Ausgaben von Spielemagazinen begegnet Heinrich Lenhardt und Jörg Langer vor 10 Jahren unter anderem das berüchtigt schwere Dark Souls. Vor 20 Jahren schlichen Spezialisten im zweiten Weltkrieg hinter den Feindlichen Linien und vor 30 Jahren tobte der Kampf um Inseln. Wie immer ist der Trip in die Vergangenheit durchsetzt mit Erinnerungen an den damaligen Redaktionsbetrieb und zeitgenössischen Testzitaten. Vor der Zeitreise könnt ihr euch auf Diskussionen zu den jüngsten News, aktuelle Spielerlebnisse, sowie die Hörerfragen freuen.



Spieleveteranen-Episode 40-2021 (#236)

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer.

Aufnahmedatum: 29.09.2021

Laufzeit: 1:47:38 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:58 Das heutige Programm.

0:06:47 Gemischte News: Legacy of Kain wieder erhältlich, Neues von Nintendo Direct, Impressionen von der OLED-Switch.

wieder erhältlich, Neues von Nintendo Direct, Impressionen von der OLED-Switch. 0:15:05 Was haben wir zuletzt gespielt? Metroid Dread (Preview), Diablo 2 Resurrected , Assassin’s Creed Origins .

(Preview), , . 0:31:36 Hörerpost von Andreas und Smurf79.

0:43:37 Zeitreise: Oktober 2011, 2001, 1991

0:44:45 GamersGlobal und GameStar 10/2011, u.a. mit Diablo 3 , Limbo und Dark Souls .

, und . 1:08:32 GameStar 10/2001, u.a. mit Commandos 2 , Red Faction und Project Eden .

, und . 1:24:26 Power Play 10/1991, u.a. mit Battle Isle, Armor Alley und EA Hockey.