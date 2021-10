PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 4. bis 8. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten.

BPM: Bullets Per Minute

In diesem FPS dreht sich alles um das richtige Taktgefühl. Mache Dich darauf gefasst, auf den Beat eines epischen Rock-Soundtracks zu schießen, zu springen und auszuweichen. Stelle Dich der Herausforderung eines geheimnisvollen Verlieses, in dem eine nicht getroffene Note zum Tod führen kann. Verbessere Deine Fähigkeiten und erbeute mächtige Waffen, um Deinen Erzfeind Nidhogg ein für alle Mal zu bezwingen.

Alan Wake Remastered

Unterstützt Smart Delivery – Der in Schwierigkeiten geratene Autor Alan Wake begibt sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Frau. Als er Auszüge einer Geschichte entdeckt, die er angeblich selbst geschrieben hat, beginnt Wake endgültig, an der Realität zu zweifeln. Die Dunkelheit rückt immer näher und die Horrorstory stellt sich als wahr heraus.

Hell Let Loose

Optimiert für Xbox Series X|S – Tauche ein in die Welt von Hell Let Loose, einem Ego-Shooter, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Es warten Schlachten für bis zu 100 Spieler*innen, inklusive Infanterie, Panzern und Artillerie sowie einer dynamischen Frontlinie und einem ressourcenbasierten Metaspiel. Wenn Du Dir Hell Let Loose jetzt im Xbox Store vorbestellst, erhältst Du das Iron Vanguard Pack gratis dazu.

Nickelodeon All-Star Brawl

Optimiert für Xbox Series X|S – Unterstützt Smart Delivery – Du wolltest immer schon mal miterleben, wie es ist, wenn Deine Lieblingscharaktere aus dem Nickelodeon-Kosmos gegeneinander antreten? Dann hast Du jetzt die Chance dazu. Wähle eine*n Held*in aus Kult-Serien wie „Spongebob Schwammkopf“, „Teenage Mutant Ninja Turtles“, „Willkommen bei den Louds“, „Danny Phantom“, „Aaahh!!! Monster“, „Expedition der Stachelbeeren“, „Hey Arnold!“ oder „Rugrats“ und bezwinge deine Gegner*innen im direkten Duell!

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan ist ein familienfreundlicher 2,5D-Adventure-Puzzle-Platformer mit RPG-Elementen, in dem es im wahrsten Sinne des Wortes darum geht, Farbe ins Spiel zu bringen. Befreie die Kreaturen vom tristen Grau und mache die Welt wieder ein bisschen bunter.

Super Monkey Ball Banana Mania

Optimiert für Xbox Series X|S – Unterstützt Smart Delivery – Hier kannst Du Dich mit Deiner Lieblingsaffenbande so richtig austoben! Erkunde mit AiAi und seinen Freunden wundersame Welten, um den verrückten Affenwissenschaftler Dr. Bad-Boon davon abzuhalten, die Dschungelinsel in die Luft zu jagen. Schließe Dich einem All-Star-Team aus Affen an und erkämpfe Dir Deinen Weg durch Hunderte von Leveln, die mit Liebe zum Detail gestaltet sind.

Ember: Console Edition

Ember ist eine Hommage an klassische Rollenspiele mit einer komplexen Story, die sich über eine riesige Open World erstreckt, und einem Protagonisten, der über ausgefeilte Skills verfügt.

Far Cry 6

Optimiert für Xbox Series X|S – Yara ist eine tropische Insel, auf der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Die erbarmungslose Herrschaft des Diktators Antón Castillo hat eine Revolution entfacht. In der Rolle des Rebellen Dani Rojas kämpfst Du an der Seite einer modernen Guerilla, um Yara von Castillos tyrannischem Regime zu befreien.

No Longer Home

In No Longer Home geht es um die Magie des Alltäglichen und des Außergewöhnlichen. Du tauchst in das Leben von Bo und Ao ein und erlebst ihre Träume, ihre Herausforderungen und ihre Ängste.

Bouncy Bullets 2

Optimiert für Xbox Series X|S – Die Fortsetzung von Bouncy Bullets bietet jetzt noch mehr farbenfrohen Ego-Shooter-Spaß. Im neuen Speedrun-Modus kannst Du alles geben, um Deine eigene Bestzeit zu schlagen und neue Rekorde aufzustellen.

Lord of the Click II

Lord of the Click II ist die Rückkehr des Spiels, das nicht nur Zeit frisst, sondern auch Kalorien killt! Jetzt gibt es noch bessere Visuals, innovative Gameplay-Elemente und einen neuen kooperativen Modus für alle, die den wahren Zweck ihres Daumens kennen.

RainCity

RainCity ist ein Puzzle-Game in liebevoller Bilderbuch-Grafik rund um goldige Tiere, die wie Menschen leben. Hauptfigur ist eine Katze, die in Rain City ihre Schwester sucht und herausfindet, warum es in dieser bizarren Welt immer regnet.

ATOM RPG Supporter Edition

Nach einem Atomkrieg im Jahr 1986 bist Du einer der wenigen Überlebenden der nuklearen Apokalypse. Deine Mission: Erkunde die gefährliche und mysteriöse Welt der einstigen Sowjetunion und decke eine finstere Verschwörung auf, die alles Leben auf der Erde auszulöschen vermag.