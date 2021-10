Switch PS4

G-Darius HD ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ende September hat Taito das Shoot-em-up G-Darius HD für die Switch und die PS4 erschienen und in den entsprechenden Online-Stores verfügbar. Der Preis liegt bei 29,99 Euro. Bei G-Darius HD handelt es sich um ein Remaster des originalen G-Darius von 1997. Es schaffte den Sprung in 3D und ist für seine Bosskämpfe bekannt. In dem Remaster könnt ihr optional in der geringeren Originalauflösung spielen. Direkt unter dieser News findet ihr den offiziellen Trailer anschauen.