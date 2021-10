Teaser Jörg bestreitet den Wochenausklang diesmal mit einem Community-Mitglied. Olphas hat als einer der Topspender seinen Weihnachtsjoker gezückt und bringt japanische Spiele als Wunschthema mit.

Willkommen beim Wochenschluss-Podcast, lasst die vergangenen Tage hinter euch und lauscht Jörg, der in dieser Folge User Olphas zu Gast hat. Letzterer löst damit seinen Joker aus der letzten Weihnachtsaktion ein. Als Wunschthema möchte Olphas über japanische Visual Novels und JRPGs reden, die mit den Jahren immer weiter in seiner Gunst gestiegen sind, während ihn andere Genres nicht mehr so packen wie früher. Ganz automatisch kommen sie auch auf ihre Faszination für Japan zu sprechen, sind doch beide schon das ein oder andere Mal dorthin gereist. Freut euch also neben Diskussionen zu Themen wie Nintendos jüngstem Dementi zur Entwicklung einer 4K-Switch über Anekdoten (zum Beispiel warum japanische Frauen besser zu verstehen sind, als die Männer) und einen kleinen Blick auf die diesjährige Tokyo Games Show.

Die Timecodes dieser Folge: