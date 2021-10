PM: Neue Spielmodi fallen bei Destruction AllStars ein (Sony Playstation Blog)

PS5

sowohl die Reaktion der Community als auch all die Zerstörung und das Chaos zu sehen, die diese neuen Inhalte in die Arena gebracht haben*! Wenn ihr unserem Twitter-Konto nicht folgen solltet, hier zur Info: Wir haben zwei kleine Arenen zu Massaker in der Schnellspiel-Spielliste und einen brandneuen Spielmodus namens Massaker-Fall hinzugefügt.

Dieses Wochenende veranstalten wir ein spezielles Event zur Vorschau des nächsten Spielmodus: Motornado-Fall! Vergesst nicht, dieses Wochenende zu spielen und euch den Modus anzusehen, bevor wir ihn später diesen Monat in die Schnellspiel-Rotation aufnehmen werden. Lasst uns die neuen Aktualisierungen mal ansehen, damit ihr wisst, was ihr von diesen Spielmodi erwarten könnt.

Auf den ersten Blick wirkt Massaker-Fall wie ein Standard-Massaker-Spiel auf einer Absturz-Karte. Aber obwohl uns das sicherlich inspiriert hat, ist das Endergebnis weitaus nuancenreicher als das. Spieler starten in einer ebenen Arena mit dem Ziel, ihre Gegner zu rammen, zu schrotten und auszuknocken, um an die Spitze der Rangliste zu gelangen. Während das Spiel voranschreitet, stürzen Abschnitte der Arena nach und nach ein, und somit tun sich Abgründe auf, in die Spieler mit mangelhaften Fahrkünsten hineinfallen oder von Gegnern hineingestoßen werden können! Wenn ihr in die Grube fallt, verliert ihr 30 % eurer Punkte! Wir wollten eine Balance dazwischen finden, Spieler dafür zu bestrafen, dass sie von der Karte gefallen sind, aber ihnen trotzdem genug Möglichkeiten geben, die Rangliste wieder emporzuklettern, wenn sie früh im Spiel unglücklich abgestürzt sind. Je höher ihr auf der Rangliste platziert seid, desto vorsichtiger müsst ihr sein. Hört aber nicht auf, andere Spieler von der Karte zu stoßen! Das erhöht das Risiko im Spiel drastisch und sorgt für noch mehr Intensität und Spannung! Jede Entscheidung, die ihr trefft, jeder Rammer, jedes Ausweichmanöver oder jede Schrottung hat einen viel größeren Einfluss auf das Spiel als vorher. Ein einziger Fehler könnte euch wichtige Plätze auf der Rangliste kosten und nur darauf kommt es am Ende an!

Massaker-Fall wird für alle Spieler im Online-Multiplayer* in der Schnellspiel-Spielliste verfügbar sein.

Motornado-Fall setzt dem Ganzen noch einen drauf und fordert euch heraus, zwischen einem offensiven und defensiven Stil zu balancieren, während die Arena unter euch einstürzt! Obwohl es viele Gemeinsamkeiten zu anderen Fall-Spielmodi hat, ist das Punktesystem noch dasselbe wie beim klassischen Motornado: Rammt, schrottet und knockt eure Gegner aus, um Zahnräder in eurem Auto zu sammeln. Fahrt dann euer Auto in den Motornado, um zu punkten und auf die Rangliste zu kommen. Der einzige Unterschied hier ist, dass während des Spiels die Karte unter euren Rädern einstürzt. Ihr müsst also darauf achten, nicht herunterzufallen und alle eure Zahnräder zu verlieren, während ihr gleichzeitig noch mehr Verschrottungen und K. o. in der kleiner werdenden Arena verursacht.

Euer Fahrzeug lange genug intakt zu halten, während ihr Zahnräder sammelt, war schon immer eine Herausforderung in Motornado, aber diese Änderungen steigern wirklich den Druck, wenn ihr in diesem rasanten Spielmodus zusammen mit euren Gegnern Löchern in der Arena ausweichen müsst. Ihr müsst strategisch denken und handeln, um in Motornado-Fall hoch punkten zu können, da ihr genau wie eure Gegner in den Abgrund fallen könnt, wenn ihr sie an einem ungünstigen Punkt rammen solltet.

Motornado-Fall wird für eine spezielle Vorschau dieses Wochenende in Destruction AllStars verfügbar sein! Verfügbar vom 1. Oktober, 17:00 Uhr (MESZ) bis Montag, 12:00 Uhr (MESZ). Danach wird es am Mittwoch, dem 6. Oktober, um 17 Uhr (MESZ) im Multiplayer in der Schnellspiel-Spielliste verfügbar sein. Motornado-Fall erfordert PlayStation Plus*.

Wir haben diese Modi so entworfen, damit sie Spieler dazu herausfordern, ein wenig anders zu denken, als sie es normalerweise in Massaker oder Motornado tun würden. Mit der neuen Gefahr, dass der Boden immer weiter einstürzt, werden diese Spielmodi sich intensiver und spannender anfühlen, während ihr versucht, etwas Platz für euch auf der verbleibenden Arena zu finden, um eure Gegner in die Grube darunter stoßen zu können!

Wenn wir euch noch ein paar Tipps geben müssten, um das Wochenende mit Motornado-Fall gut zu überstehen, dann, dass ihr am besten ein schweres Fahrzeug wählen solltet, um eine bessere Chance zu haben, nicht über den Rand der Karte zu fliegen. Das gilt auch für Heldenfahrzeuge. Wenn ihr einen AllStar mit einem schweren Heldenfahrzeug wählt, dann habt ihr eine gute Chance, lange in der Arena durchzuhalten. Wenn sonst nichts hilft, dann denkt daran, euch aus eurem Fahrzeug zu katapultieren, bevor es in den Abgrund stürzt. So könnt ihr vielleicht eure Punkte behalten oder wenigstens größere Verluste vermeiden!

Über die letzten Monate haben wir einige fantastische Inhalte für Destruction AllStars veröffentlicht. Außerdem haben wir als direkte Reaktion auf das Feedback der Community Fehler behoben und Verbesserungen am Gameplay vorgenommen. Wir freuen uns schon sehr darauf, zu hören, was ihr von Motornado-Fall haltet. Basierend auf eurer Meinung zu Massaker-Fall hoffen wir, dass es ein weiterer Volltreffer für die Community sein wird!

* Playstation Plus-Mitgliedschaft erforderlich für Online-Multiplayer. PS Plus unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/PSPlusTerms