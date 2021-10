PM: TRACKMANIA®: NEUE SEASON AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,1.Oktober2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassdie sechste saisonale Kampagne fürTrackmania®ab sofort kostenlos erhältlich ist.Rennfahrer:innenkönnen 25 brandneueundaufregende Streckengenießen. Außerdemgibt es100neueMedaillen zu gewinnen.

Die im 3v3-Ranglistenmodus verfügbaren Strecken bieten progressive Schwierigkeitsgrade.Es kannmit neuen Designs und Blöckenexperimentieret werden, einschließlich umgestürzter Bäume und Wasserhindernisse, um die ultimativen Strecken für den Wettbewerb zu erstellen.Um die Konkurrenz zu schlagen, müssenSpieler:innensowohl schnell als auch wendig sein, um rasch zu navigieren und die Herausforderungen auf den Strecken zu meistern. MitdemStandard- und Club-Zugang werden alle bisherigen Kampagnen spielbar sein, so dassesZugang zu 125 zusätzlichen Karten und 500 Medaillengibt. Spieler:innensollten sich die Trackmania Grand League Herbstsaison nicht entgehen lassen, die am 17. Oktober in Trackmania beginnt.Esgibtdrei verschiedene Formate, darunter Challenger-und Open Competitions.

Trackmania ist im Epic Games Store und im offiziellen Ubisoft Store erhältlich.Mehr Infos zu Trackmania gibt es auf trackmania.com. Mehr Informationen zum Trackmania World Cup unter trackmania-grand-league.com. About UbisoftNadeo Founded in 2000 and acquired by Ubisoft in 2009, UbisoftNadeois the creator ofTrackMania®, the cult multiplayer car racing video game, andShootmania®, the FPS for everyone. The studio has won acclaim for the quality of its innovative technology, whichoffers a thrilling online gaming experience, based on competitive game modes and players’ creativity, on PC, and consoles and in virtual reality.UbisoftNadeo’sgamesbringtogethermorethan39millionplayers.