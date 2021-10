WD_Black P50 im Praxistest: Externe NVMe-SSD mit USB-Bremse

Nicht genutztes Potenzial

Teaser Mit den superschnellen "Game Drives" richtet sich Western Digital gezielt an Spieler. Allerdings werden die Anschlüsse an neuen und alten Konsolen zum Bremsklotz für die NVMe-Speicher.

Die Verpackungsinhalte: Zwei Kabel, eine Festplatte, Schnellstartanleitung.

Lieferumfang und Ersteinrichtung

Das Design der P50 gefällt sicherlich nicht jedem mit seiner Munitionskistenoptik.

Einschränkungen auf Xbox Series und PS5

Wenn es um Konsolen geht, erhaltet ihr an der PS5 die beste Performance, dank USB-3.2-Generation-2-Ports.

USB als Übertragungs-Bremse

Und der Einsatz auf Lastgen-Konsolen?

Meinung: Dennis Hilla Eigentlich kann ich den beiden WD_Black-P50-Modellen, die ich getestet habe, nicht wirklich etwas vorwerfen. Die Optik ist zwar nicht jedermanns Sache, ich finde sie aber durchaus schick. Dazu gesellen sich flotte Übertragungsraten und ein angenehm handliches Format. Allerdings ist der Nutzen für Konsolenspieler überschaubar. Die externen SSDs zu verwenden ist ein bisschen, wie einen Ferrari mit angezogener Handbremse zu fahren. An der PS5 habt ihr aufgrund der schnelleren USB-Ports noch etwas weniger Wartezeit beim Kopieren von Spielen, die Series-Konsolen lahmen hier bereits leicht. Nachdem ihr aber ohnehin nur Lastgen-Titel direkt wiedergeben könnt, halte ich die P50 für wenig spannend.



Zum Vergleich: Die Speichererweiterung der Xbox Series kostet mit 1 TB etwa so viel (rund 220 Euro) wie die P50 mit derselben Kapazität. Und ihr müsst Spiele nicht mühsam hin- und her kopieren, sondern dürft sie direkt nutzen. Als PS5-Nutzer könnt ihr dank dem mittlerweile freigeschalteten NVMe-Slot sogar massiv sparen, wenn ihr einfach eine passende Platte einbaut.



WD_Black P50 (500GB/2TB)

7 Pro Theoretisch sehr schnelles Tempo bis 2000 MB/s (in der Praxis vom Port abhängig)

Zwei mitgelieferte Kabel USB-C/A & C/C

Schicke, handliche Form

Zukunftsträchtige USB-3.2-Gen2-2x2-Schnittstelle Contra Startschwierigkeiten bei Xbox-Konsolen

Wird von USB-Ports ausgebremst

Hoher Preispunkt

Mitgelieferte Kabel etwas kurz (30cm)

Sowohl die Playstation 5 als auch Xbox Series X/S punkten durch interne NVMe-SSDs, die sehr schnelle Ladezeiten ermöglichen. Außerdem könnt ihr euch bei beiden Konsolen über Abwärtskompatibität freuen, dank der ihr PS4- beziehungsweise Xbox-One-Titel ohne Probleme installieren und zocken könnt.Doch egal, welches Gerät ihr nutzt, mit den externen-Laufwerken will Western Digital euch nicht nur eine Speichererweiterung liefern, die "Game Drives" sollen außerdem durch die verbauten NVMe-Platten große Geschwindigkeitsvorteile bieten. Davon können natürlich auch Spieler auf dem PC profitieren, etwa indem sie ihr installiertes Spiel mitnehmen können. Allerdings müssen sie entsprechend neue Hardware verbaut haben – sonst wird der USB-Port zum Bremsklotz für die WD_Black P50.Erhältlich ist die P50 in vier Speichergrößen, die Preise dafür sind nicht gerade niedrig. Für 500 GB werden 144,99 Euro fällig, 1 TB kostet 219,99 Euro, 2 TB schlägt mit 379,99 Euro zu Buche und für 4 TB müsst ihr 719,99 Euro auf den Tisch legen. Zum Vergleich: Eine interne NVMe mit 500 GB bekommt ihr bereits um die 60 Euro. Für eine vergleichbare interne 4TGB-NVMe müsst ihr immerhin bereits um die 650 Euro löhnen, die Differenz ist also deutlich geringer.Die große Frage an dieser Stelle ist natürlich: Lohnt sich die externe WD_Black für Spieler? Nach meinem Praxistest mit den Versionen mit 500 GB und 2 TB kann ich die Frage nur bedingt mit einem "Ja" beantworten.Enthalten sind neben der P50 in dem kleinen Karton noch ein USB-C-auf-USB-C-Kabel und ein USB-C-auf-USB-A-Kabel. Die Verbindungen messen jeweils 30 Zentimeter. Normalerweise sind solche Kabel meiner Erfahrung nach 40 Zentimeter lang, somit werdet ihr bei den NVMes wenig mehr bei der Entscheidung eingeschränkt, wo ihr sie neben eurem PC oder eurer Konsole platziert.Mit 118 x 62 x 14 Millimetern und einem Gewicht von etwa 115 Gramm sind die P50-Modelle angenehm klein und leicht gehalten, sollten also in jedem Rucksack Platz finden. Das Gehäuse ist aus schwarzem Aluminium gefertigt und hat eine geriffelte Oberfläche mit einem weißen Aufdruck. Dadurch erhält sie die Optik einer Munitionskiste, was sich an die Gefühlswelt von Gamern heranrobben soll. Trotz ihres Gehäuses ist zu bemerken, dass die P50 unter Last spürbar warm wird. Das ist aber normal für diese Produktklasse, und ihr müsst keine Angst haben, euch die Finger zu verbrenen. Eine kleine weiße LED neben dem USB-C-Anschluss zeigt an, wenn gerade auf die Platte zugegriffen wird.Die Einrichtung der P50 ist denkbar einfach. Ihr schließt sie an eure PS5 oder PS4 an, formatiert sie via Konsolenmenü, und sie ist einsatzbereit. Am PC könnt ihr sie vom Start weg nutzen, da sie bereits formatiert kommen. Etwas kurios verhalten haben sich die beiden von mir getesteten Modelle an Xbox-Konsolen. Sowohl bei der One als auch Series X wurden sie direkt als Massenspeicher erkannt, allerdings nur zum Ablegen für Videos und Screenshots – umformatieren konnte ich sie nicht.Nach meinen Tests und der entsprechenden Formatierung auf der PS5 konnte ich sie aber auch an der Series X neu initialisieren, wodurch sie wie gewünscht als "Parkplatz" für Series-Spiele oder Speicherort für One-Titel nutzbar war. Eine Formatierung auf dem PC im NTFS-Dateisystem erfüllte denselben Zweck.Wenn ihr euch überlegen solltet, die P50 für den Einsatz an der neuen Konsolengeneration zu besorgen, müsst ihr im Hinterkopf behalten, dass sie nicht als offizielle Speichererweiterung funktioniert. Direkt starten könnt ihr von der externen SSD lediglich Titel der letzten Konsolengeneration, native Versionen für PS5 beziehungsweise Series X/S könnt ihr nur dorthin auslagern. Um sie zu starten, müsst ihr sie zunächst wieder auf die interne NVMe verschieben.Die Übertragung geht allerdings erfreulich flott von der Hand. So hat das Verschieben von(ich weiß, kein natives PS5-Spiel...) auf der Sony-Konsole von intern nach extern lediglich 5 Minuten für die 115 Gigabyte gebraucht. Zurück ging der Vorgang mit 16 Minuten aber deutlich langsamer vonstatten. Ob ich den USB-C-Anschluss auf der Vorderseite oder den USB-3.2-Port der zweiten Generation auf der Rückseite genutzt habe machte dabei keinen Unterschied. Auf der Series X hat zumindest der Schreibvorgang spürbar länge gebraucht, was am langsamerem USB 3.2 in Generation 1 liegt.mit seinen 100 Gigabyte hat etwa 10 Minuten gebraucht, bis es auf der P50 gelandet ist. Zurück in den internen Speicher ging das Spiel aber in 12 Minuten. Ob das externe Laufwerk mit 500 GB oder 2 TB verwendet wurde, hat keinen Unterschied gemacht.Auch wenn in den P50-Modellen eine flotte NVMe verbaut ist, die laut Western Digital Übertragungsraten von bis zu 2.000 MB pro Sekunde liefert, werdet ihr diese Raten wohl nur auf einem PC mit modernster Konfiguration erreichen. Denn der recht neue Standard USB C 3.2 Gen 2 2x2 wird aktuell in kaum Systemen verwendet. Die PS5 bietet wie bereits erwähnt immerhin USB 3.2 Gen 2, mit 10 Gbit pro Sekunde – damit kann sie immerhin die Hälfte des theoretischen Potenzials ausnutzen.Bei beiden Xbox-Series-Konsolen kommt hingegen gar nur USB 3.2 Gen 1 zum Einsatz, das maximal 5 Gbit pro Sekunde liefern kann. Auf die Ladezeiten von Lastgen-Spielen haben sich die langsameren Ports allerdings kaum ausgewirkt, Call of Duty Warzone startete auf beiden Systemen von der P50 in etwa so schnell wie von der internen Platte.Auf unserem Testrechner mit älteren USB-3.0-Anschlüssen konnten wir im-Benchmark nur 760 MB pro Sekunde Lese- und 870 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit erreichen. Am Thunderbolt-3-Port eines iMac von 2017 stiegen die Übertragungsraten laut desSpeedtests auf 930 MB/s lesen und schreiben bei der 500-GB-Version der P50, beziehungsweise auf 955 MB/s lesen und 940 MB/s schreiben bei der 2-TB-Variante. Schön ist, dass die Übertragungsraten auf beiden Systemen durchgehend konstant blieben, selbst beim Dauerschreiben – manche NVMe brechen nach einer Weile spürbar ein.Ich habe zudem im Praxistest nur minimale Geschwindigkeitseinbussen feststellen können, wenn die WD-Laufwerke bereits zu über 80 Prozent gefüllt. Selbst mit nur noch etwa 10 GB freiem Speicherplatz sanken die Ergebnisse meiner Geschwindigkeitsmessungen nur minimal ein, und zwar bei der 500-GB-Version auf 915 MB/s lesen und schreiben. Bei NVMes besteht sonst gerne die Problematik, dass die Performance einbricht, sobald sie stärker gefüllt sind.Wenn ihr die P50 rein als erweiterten Speicher für eure PS4 Pro oder Xbox One X nutzen wollt, so bietet sie euch keine übermäßigen Geschwindigkeitsgewinne. Zwar haben beide Konsolen USB-3.0-Anschlüsse (mittlerweile in USB 3.2 Gen 1 umbenannt), allerdings werden diese durch die schwächeren Prozessoren der alten Konsolen ausgebremst und sind so nicht mit dem der Series X vergleichbar. Deshalb dauerte das Kopieren des etwa 80 Gigabyte großenvom internen Speicher der One X auf die P50 22 Minuten, zurück ging es in 26 Minuten.Allerdings konnte ich bei den Ladezeiten einen winzigen Vorteil feststellen: Von der internen Platte brauchte der Bethesda-Shooter etwa 45 Sekunden, bis er vom Hauptmenü der Konsole im Anmeldebildschirm war. Mit der P50 verringerte sich die Wartezeit auf 40 Sekunden. Eine deutliche Verbesserung stellte das im Vergleich zu meiner Standard-Platte, einer WD_Black P10 (HDD-basiert) dar: Hier benötigte der Vorgang eine ganze Minute. Auch beiwar die P50 minimal schneller als die interne Platte der One X und deutlich flotter als ihr älteres Schwestermodell. Auf der PS4 hingegen konnte ich Abweichungen von maximal ein bis zwei Sekunden feststellen, also keine wirkliche Verbesserung.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)