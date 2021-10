Returnal: Gewinnt 3x einen PS5-Code zum Action-Kracher [Beendet]

Die Gewinner stehen fest

Update mit der Auflösung:

Ihr solltet uns verraten, was ihr auf einen unerforschten Planeten auf jeden Fall mitnehmen würdet und die Teilnehmer-Kommentare spiegeln ganz unterschiedliche Strategien, Erwartungen und Popkulturvorbildungen wider. Mancher bringt weitsichtig ein Handtuch mit, andere kümmern sich lieber um ausreichend Unterhaltung, falls der Planet nicht über ein reichhaltiges Entertainment-Angebot verfügt – da scheint das Motto: Was sind schon die Wunder fremder Welten im Vergleich zur meiner reichhaltigen Spielebibliothek?



Die mysteriösen Kräfte auf Atropos haben nun aus allen Einsendungen die drei Gewinner Sisko mit seiner PS5, joker0222 mit ausreichend Proviant und Green Yoshi mit seinem Riesenrucksack erwählt. Eure Preise wurden euch per PN zugestellt. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und danke an alle Teilnehmer!



Ursprünglicher Text:

Eines der Exklusiv-Highlights für die PlayStation 5 in diesem Frühjahr war Returnal (im Test, Note 8.0). In dem Roguelite-Shooter der Arcade-Action-Spezialisten Housemarque steuert ihr die Astronautin Selene, die auf dem unwirtlichen Planeten Atropos abstürzt, als sie einem mysteriösen Signal folgt.



Schon bald stößt die Heldin nicht nur auf gefährliche Kreaturen, sondern auch auf ihre eigenen Überreste. Immer, wenn sie stirbt, erwacht sie wieder beim Wrack ihres Schiffes. Wie lange ist sie in Wahrheit schon an diesem Ort gefangen? Das bildet die spannende Ausgangslage für knackige Shooter-Action, in der ihr mit stets wechselnden Waffen und Modifikatoren wieder und wieder antretet, um neue Areale zu erreichen und das Geheimnis des Planeten und des mysteriösen Signals zu lüften.



Das flotte, herausfordernde Gameplay, die tolle Soundkulisse mit Tempest 3D Audio und die Atmosphäre konnten im Test punkten. Ihr habt es noch nicht gewagt, euch

den Gefahren auf Atropos zu stellen? Dann bieten wir euch nun einen Anreiz: In Zusammenarbeit mit PlayStation verlosen wir drei digitale Download-Codes für Returnal.



Die Teilnahmeregeln:

Ihr müsst registrierte GamersGlobal-User sein (hier geht's ggf. zur Registrierung)

Der Preis wird per PN an die Gewinner verschickt!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahmeschluss ist der 13. Oktober 2021 um 23:59 Uhr.

Um teilzunehmen, schildert uns einfach als eingeloggte User per Comment, welchen Gegenstand ihr auf jeden Fall mitnehmen würdet, wenn ihr zu einem unbekannten Planeten aufbrecht.