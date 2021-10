Heute erscheint... 1.10.2021 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

2weistein – The Curse of the Red Dragon 2 (3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Blaze und die Monster Maschinen - Reifenhausen-Rennfahrer (Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch.

(Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch. Charlie - The Legend (MMO-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(MMO-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC. Clan of Death (Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Colsword (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Coronation (Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Doom & Destiny Worlds (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(JRPG; zum Steckbrief) erscheint für Switch. FIFA 22 (Sportsimulation; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für Switch (FIFA 22 Legacy Edition). Preis bei Amazon.de: 59,99€ (PC Code - Origin) 64,99€ (Playstation 4) 74,99€ (Xbox Series X/S) 74,99€ (Playstation 5) 64,99€ (Xbox One) 39,99€ (Nintendo Switch)

(Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch (Complete Edition). Legion TD 2 (Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC. Mary Skelter Finale (Dungeon Crawler; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch. Preis bei Amazon.de: 55,68€ ()

(Dungeon Crawler; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch. Preis bei Amazon.de: 55,68€ () Phoenix Point (Rundentaktik; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition). Preis bei Amazon.de: 20,99€ ()

(Rundentaktik; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition). Preis bei Amazon.de: 20,99€ () Phoenix Point: Blood and Titanium (Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition).

(Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition). Phoenix Point: Corrupted Horizons (Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Playstation 4, Xbox One.

(Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Playstation 4, Xbox One. Phoenix Point: Festering Skies (Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition).

(Rundenstrategie; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition). Phoenix Point: Legacy of the Ancients (Rundenstrategie; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition).

(Rundenstrategie; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One (Behemoth Edition). Railroads Online! (Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Realms VR (Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Rescue Troopers (Taktik-Action; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Taktik-Action; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Scientific Shutdown (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC. Space Merchant (Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC. Space Revenge (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X. Sports & Adventure Pinball (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Takorita Meets Fries (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Switch. The Fan Game - The Secret of Monkey Island Recoded (Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Point-and-Click-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. The Hero of Bangaona (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux. The Twin's Experiment (2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Train Station Renovation (Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4.

