PM: Saison 6 von Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone erscheint am 7. Oktober (Sony Playstation Blog)

Saison 6 stellt eine gewaltige Wendung für die Geschichte von Black Ops Cold War und Warzone dar. Spieler werden nicht nur das Ende von einem großen Ereignis erleben, sondern gleich von zwei: Das Finale von Black Ops Cold War Zombies und die bahnbrechende Beinahe-Zerstörung von Verdansk. Und das ist nur der Anfang.

Saison 6 von Black Ops Cold War und Warzone erscheint am 7. Oktober für PlayStation. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst:

Rüstet euch für den finalen Showdown gegen Perseus mit zwei neuen Waffen aus, die im Battle Pass von Saison 6 enthalten sind: die .410 Ironhide und die Grav.

Kauft den Battle Pass für Saison 6, um Zugriff auf alle 100 Stufen von neuen Anpassungs-Inhalten zu bekommen. Alex Mason, der Original-Protagonist von Black Ops, wird direkt auf Stufe 0 freigeschaltet.

Verdient euch drei weitere Waffen – die zerstörerische Battle Axe (Kampfaxt), die neue LAPA SMG (LAPA-SMG) und die Kombination aus Hammer und Sichel, die mit beiden Händen getragen wird –, indem ihr die Spielherausforderungen abschließt oder die entsprechenden Pakete im Shop während der Saison kauft.

Die ultimative Konfrontation in Verdansk `84 steht bevor und die Situation könnte nicht drastischer sein. Adler ist verschwunden und hat seine CIA-Kollegen in Panik versetzt. Seismik-Geräte in der Nähe von Bunkern aus der Ära des Zweiten Weltkriegs haben eine massive Explosion im Bereich Downtown (Stadtzentrum) ausgelöst.

Das alte Verdansk-Stadion ist eingestürzt und bietet jetzt größere Beweglichkeit durch das Gebiet, während ihr euch durch die Zerstörung arbeitet. Südwestlich vom Stadion liegt auch Downtown in Trümmern. Die Gebäude sind in eine Kluft gestürzt. Erwartet deshalb weniger Vertikalität und neue Bereiche, die ihr in beiden Gebieten erkunden könnt.

Erforscht um Verdansk herum die Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, um mehr über kommende Ereignisse von Call of Duty: Vanguard zu erfahren. Und wenn ihr eliminiert werdet, kämpft für eine zweite Chance im neuen Gulag. Inspiriert von den ursprünglichen 1-gegen-1-Karten von Verdansk aus 2019, lässt euch dieser Gulag tief in den Zordaya-Gefängniskomplex eintauchen.

Freut euch in Saison 6 außerdem auf neue Modi, einen aktualisierten Pool an Objekten und Veränderungen am Balancing.

Saison 6 bringt das Erlebnis von Black Ops Cold War Zombies zu einem epischen Ende. Während eine überirdische Kraft kurz davor steht, unsere Dimension zu betreten, macht sich das Einsatzteam von Requiem auf den Weg zum Herzen des Testgeländes der Omega Gruppe im Westen der Ukraine. Was für Geheimnisse könnten dort lauern?

„Forsaken“ bietet die letzte rundenbasierte Karte in Black Ops Cold War Zombies und krönt den Abschluss des ersten Kapitels der Dunkeläther-Geschichte. Diejenigen, die Requiem helfen wollen, müssen alles aufs Spiel setzen, um die Welt zu retten.

Werdet zur lebenden Legende mit dem Vorteil PhD Slider (PhD-Gleiter). Wenn ihr ihn einmal konsumiert habt, wird euer Operator eine Explosion auslösen, wenn er in seine Feinde rutscht. Die Größe und der Schaden der Explosion sind davon abhängig, wie weit ihr rutscht. Setzt Aetherium Crystals (Äther-Kristalle) ein, um den Vorteil noch weiter zu verbessern. Ihr könnt unter anderem volle Immunität gegenüber Schaden einer Eigenexplosion oder eine Fähigkeit bekommen, mit der ihr Explosionen auslösen könnt, wenn ihr aus größerer Höhe herunterspringt.

Entdeckt als Teil seiner eigenen Quest in Forsaken die neue Wunderwaffe Chrysalax, indem ihr Prüfungen abschließt oder euer Glück bei der Mystery Box (Geheimnis-Kiste) versucht. Nehmt es mit neuen Albträumen innerhalb des Dunkeläthers auf … Und vergesst nicht, die Crafting Table (Werkbank) zu nutzen, um die neue ARC-XD, eine Handfeuerwaffe oder Unterstützungswaffen zu erhalten.

Deprogram (Neu programmiert) (6-gegen-6, Veröffentlichung): Betretet Adlers bizarren Verstand in einer wilden Karte, die verschiedene Fragmente seiner Erinnerung repräsentieren und für einen epischen und surrealen 6-gegen-6-Kampf zusammengeflickt wurden. Nutzt die roten Türen, um zwischen Erinnerungen zu reisen, euch vorteilhafte Positionen zu verschaffen und zum Experten zu werden.

Amerika (6-gegen-6, Veröffentlichung): Eine geheime Militärbasis im Herzen der U.S.S.R., Amerika. Sie stellt eine amerikanische Hauptstraße dar, wie sie sich die Sowjets vorstellen. Kämpft euch durch eine Stadt voller Requisiten, inklusive Pizzaladen, Theater und Burger-Town.

Gluboko (2-gegen-2 und 3-gegen-3, Veröffentlichung): Kämpft in kleinen Team-Einheiten in einem Untergrundgewölbe unter dem KGB-Hauptquartier. Erlebt schnelle Feuer-Gefechte, während die Schlachten schon am Einsatzbesprechungstisch ausgetragen werden.

Außerdem erhältlich in Saison 6 und exklusiv für PlayStation ist die neue Onslaught-Karte – Deprogram – und der zeitlich begrenzte Onslaught-Elite-Modus.

Onslaught-Elite ist ein herausfordernder Standard-Spielmodus mit einem großen Unterschied: Jede Welle wird einen Elite-Gegner enthalten, was die Gefahr eines normalen Überlebenskampfes verdreifacht. Ziele mit hoher Priorität – wie etwa Disciples (Jünger) oder Tempests (Stürme) – sind zusätzlich in den Wellen enthalten und stellen somit eine Prüfung für die besten Elite-Operator dar.

Überlebt 20 kumulierte Wellen in diesem neuen Modus und erhaltet den Bauplan für das legendäre Sturmgewehr „Rock Salt“ („Steinsalz“), mit dem ihr in eurem Arsenal angeben könnt!

Bereitet euch auf The Haunting vor. Halloween steht bevor! Bleibt dran, um mehr zu erfahren!

Saison 6 von Black Ops Cold War und Warzone erscheint am 7. Oktober für PlayStation.

Wir sehen euch online.