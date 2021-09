PM: SOUNDTRACK ZUM SPIEL VON FAR CRY®6 VON PEDRO BROMFMAN VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,30.September2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassder Soundtrack zum Spiel vonFar Cry®6ab jetzt weltweit auf allen großenMusik-Streaming- und Download-Plattformenverfügbar ist. Der Soundtrackstammt aus der Feder despreisgekröntenKomponistenPedroBromfman(Narcos,Robocop),dermit jedem der 21 Songs dem tropischen Paradies vonFar Cry 6Leben einhaucht.

Alternativ liegt das Videohierals Direktdownload bereit.

Yaraisteine in der Zeit stehengebliebene Insel im Herzen der Karibik, derenKlangwelt durchverschiedene Musikstile und lateinamerikanische Kultureninspiriertwurde.Spieler:innen werden dynamischeMelodiengenießen, die den Ton des Spiels und seiner verschiedenen Regionen angeben.Die westliche Region ist mitakustischenMelodiengefüllt, während die zentrale Region eine einzigartige Mischung von urbaner Musik und Hip-Hop Elementen beherbergt. In der östlichen Regionsind schwere industrielle Klänge zu hören.

„Das Album basiert auf einer sehr modernen Note, die von üppigen Klanglandschaften,treibenden Perkussionsinstrumenten, verarbeiteten organischen Instrumenten und einer Menge Synthesizern durchtränkt ist.Wir haben versucht, die Seele von Yara und seinen Charakteren einzufangen, indem wir die Partitur auf traditioneller lateinamerikanischer und karibischer Musik aufbauten, während wir gleichzeitig völlig frei mit zeitgenössischen Klängen, Elementen und Technikenexperimentierten,in der Hoffnung, etwas sehr Frisches und Einzigartiges zu schaffen", sagt PedroBromfman.

Mit Libertad, dem Thema von Yaras Revolution, werden die Spieler:innen den Puls von Yaras Revolution spüren, der sich durch den gesamten Soundtrack zieht.Angefangen bei El Presidente bis hin zum letztenStück, Antón.

Unter Leitungvon Ubisoft Toronto*,erscheintFar Cry6 weltweitam 7. Oktober auf Xbox Series X| S, PlayStation®5, Xbox One, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft**.

DerSoundtrack zum Spiel vonFarCry 6gibt es hier zu kaufen:https://ubisoftmusic.lnk.to/FarCry6_OGS

Über Far Cry 6

Far Cry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, der dieSpieler:innenin die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen.Spieler:innenverkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfen im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.