PM: Rettet die Menschheit als ultimativer Cyber-Ninja: Ghostrunner erscheint für PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

ich freue mich, euch heute Neues zum Launch von Ghostrunner auf PlayStation 5 erzählen zu können. In der Next-Gen-Version von Ghostrunner könnt ihr die atemberaubende Parkour-Action in ihrer ultimativen Form erleben – außerdem könnt ihr euch in der neuen, verbesserten Version von Ghostrunner über ein paar spannende Upgrades freuen. Bevor wir uns die neuen Features im Detail ansehen, wollte ich euch kurz einige Infos zu Ghostrunner geben und Ausschnitte aus dem neuen Gameplay vorstellen.

Die Handlung von Ghostrunner spielt sich in einem Cyberpunk-Megakomplex in der Postapokalypse des 22.Jahrhunderts ab, nachdem Gammastrahlen aus dem All fast die gesamte Menschheit ausgelöscht haben. Künstlich gezüchtete und augmentierte Menschen, Ghostrunner genannt, wurden erschaffen, um in der letzten Stadt, Dharma Tower, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Nach einiger Zeit konnte eine mysteriöse Gestalt namens Keymaster die Kontrolle über Dharma City an sich reißen und alle Ghostrunner vernichten– mit Ausnahme des Ghostrunners, in dessen Haut ihr schlüpft.

Für die Ghostrunner-Community war dieses Jahr unglaublich. Wir konnten mehrere Updates feiern, coole DLCs und einige prestigeträchtige Auszeichnungen einheimsen, darunter die Nominierung zum Action-Spiel des Jahres 2020 von IGN. Neben der Kampagne findet ihr in Ghostrunner jede Menge weiterer Modi, die in der PS5-Version verfügbar sein werden. Dazu gehören die neue Rogue-Like-Version von Ghostrunner namens Wave-Modus, der Kill Run-Modus, Foto-Modus, Assist-Modus und der Hardcore-Modus, wenn ihr eure Cyber-Ninja-Skills wirklich auf die Probe stellen wollt.

Ghostrunner springt auf die PS5 mit mehreren Verbesserungen, mit denen sich das Potential des Spiels vollständig entfesseln lässt. In der PS5-Version von Ghostrunner erwarten euch eine verbesserte Bildqualität und atemberaubende Details dank des Ray-Tracing-Auflösungsmodus. Ihr könnt Ghostrunner auf der PS5 sogar in 4K-Auflösung und bis zu 60 Bildern pro Sekunde mit aktiviertem Ray-Tracing-Auflösungsmodus erleben– oder in 1080p-Auflösung mit 4K-Backbuffer und bis zu 120Bildern pro Sekunde. Durch die visuellen Upgrades erstrahlt Dharma Tower in vollkommen neuem Licht.

Und mit dem haptischen Feedback des DualSense Wireless-Controllers könnt ihr die wuchtigen Hiebe hautnah erleben. Jeder Angriff, mit dem ihr einen Gegner trefft, löst gezielte Vibrationen im Controller aus, die es euch ermöglichen, vollständig ins Geschehen einzutauchen.

Ghostrunner enthält außerdem den großartigen Soundtrack von Daniel Deluxe, der zusammen mit dem DualSense Wireless-Controller und 3D-Audio dafür sorgen wird, dass ihr gar nicht genug vom Spiel kriegen werdet. 3D-Audio macht es möglich, dass ihr das Gefühl bekommt, wirklich mit einer lebendigen Spielwelt zu interagieren, die sich im Verlauf des Spiels ändert. Ob das nun große, weitläufige Gebiete sind, die ihr vollständig erkunden könnt, oder die winzigen Details des Stadtlebens. Die Bewegungen gigantischer Kräne in Industriegebieten, das Geflüster der Menschen in ihren Häusern und das Hintergrundgrollen der Stadt sind nur einige Dinge, die ihr in Dharma Tower zu hören bekommen werdet.

Ghostrunner ist ab 30.September auf PlayStation 5 erhältlich. Werdet Teil der Community und teilt eure Erlebnisse mit uns über die sozialen Medien– und wer weiß, vielleicht schafft ihr es, auf unseren offiziellen Kanälen erwähnt zu werden.