Sony übernimmt Demon's Souls-Entwickler Bluepoint Games

PS5

Bluepoint Games, der US-amerikanische Entwickler des exklusiv für Playstation 5 erschienenen Demon's Souls-Remakes, gehört zukünftig zu den PlayStation Studios. Die Übernahme gab Sony gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Schon als Sony Ende Juni den finnischen Entwickler Housemarque übernahm, gab es erste Hinweise, dass Bluepoint Games bald folgen könnte. Mit der nun erfolgten Übernahme wird das Studio mit knapp 70 Mitarbeitern zum First-Party-Studio für Sony.

Der 2006 gegründete Entwickler mit Sitz in Austin, Texas hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit hochwertigen Remakes und Remaster-Versionen einen Namen gemacht. Neben dem genannten Remake zu Demon's Souls entwickelte Bluepoint Games die Neuauflagen von Shadow of the Colossus (zum Test, Note: 8.5), Uncharted - The Nathan Drake Collection (zum Test, Note: 9.0) und Gravity Rush Remastered für PlayStation 4. Der Präsident von Bluepoint Games, Marco Thrush, äußerte sich zum Wechsel unter das Dach von Sony wie folgt:

Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt offiziell Teil der PlayStation Studios-Familie sind! PlayStation bietet wirklich legendäre Spiele an und für uns gibt es nichts Besseres, als neuen Spielern einige der größten Meisterwerke im Gaming-Bereich zugänglich zu machen. Vielen Dank an alle, die uns über all die Jahre hinweg unterstützt haben. Wir können es kaum erwarten, euch in diesem nächsten Kapitel für Bluepoint Games weitere fantastische Spiele vorzustellen!

Nach Informationen der Multimediaseite IGN ist das aktuelle Projekt von Bluepoint Games allerdings keine Neuauflage eines bereits bestehenden Spiels. Gegenwärtig entwickele das Studio ein komplett neues Spiel für Sony, wozu aber noch keine weiteren Informationen bekannt sind.