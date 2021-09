PM: Wir heißen Bluepoint Games in der PlayStation Studios-Familie willkommen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich freue mich, heute verkünden zu dürfen, dass die PlayStation Studios Zuwachs von ihrem langjährigen Partner Bluepoint Games bekommen haben! Vom außergewöhnlichen Remake von Demon’s Souls für PS5 bis zum hochgelobten Remake von Shadow of the Colossus für PS4 und Remaster-Versionen beliebter Fan-Lieblinge wie Uncharted: The Nathan Drake Collection haben sich Bluepoint einen Namen gemacht, indem sie einige der hochwertigsten Remaster-Versionen und Remakes der Branche geschaffen haben.

Mit jedem ihrer Projekte haben Bluepoint die Messlatte für Grafik und Gameplay auf Konsolen höher gelegt und ihr umfangreiches Fachwissen beim Erschaffen von Welten und Charakteren wird zukünftigen PlayStation Studios-Projekten von Vorteil sein.

Willkommen in der PlayStation Studios-Familie, Bluepoint!

Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt offiziell Teil der PlayStation Studios-Familie sind!

Austin, Texas, war seit der Gründung unseres Studios im Jahr 2006 der Hauptsitz von Bluepoint. Jetzt sind wir ein Team von fast 70 hochtalentierten kreativen Köpfen und wachsen weiter. Das Studio ist zwar in den letzten 15 Jahren beträchtlich gewachsen, unsere kulturellen Überzeugungen sind jedoch die gleichen geblieben: Wir wollen Grenzen ausreizen oder gar sprengen, gleichzeitig so hochwertige Spiele wie möglich erschaffen und vor allem Spaß dabei haben. Der Fokus auf unsere Unternehmenskultur war entscheidend für unseren Erfolg und wir freuen uns, dass die PlayStation Studios unsere Überzeugungen und Visionen teilen.

PlayStation bietet wirklich legendäre Spiele an und für uns gibt es nichts Besseres, als neuen Spielern einige der größten Meisterwerke im Gaming-Bereich zugänglich zu machen. Teil der PlayStation Studios zu werden, treibt unser Team dazu an, die Qualität noch weiter zu steigern und der PlayStation-Community noch eindrucksvollere Erlebnisse zu bieten. Vielen Dank an alle, die uns über all die Jahre hinweg unterstützt haben. Wir können es kaum erwarten, euch in diesem nächsten Kapitel für Bluepoint Games weitere fantastische Spiele vorzustellen!