PM: Metroid Dread Report Vol. 9: Praktische Tipps für Einsteiger (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

30.09.2021

Willkommen zum Metroid Dread Report! In dieser Serie von Artikeln gibt es aktuelle Informationen zu Metroid Dread für Nintendo Switch und der Welt der Metroid-Reihe allgemein. Dazu gibt es auch Blicke hinter die Kulissen der Arbeit des Entwicklerteams.

Bei Veröffentlichung dieses Reports ist das Erscheinungsdatum von Metroid Dread nur zwei Wochen entfernt! Das letzte Spiel in dieser Reihe, Metroid Fusion für Game Boy Advance, erschien vor 19 Jahren. Daher ist Metroid Dread für viele von euch womöglich das erste Metroid-Spiel in 2D. Genug Grund, sich einige dieser Hinweise zu Herzen zu nehmen. Ganz gleich, ob die Spielereihe neu für euch ist oder ihr eure Fähigkeiten aufpolieren wollt – wir glauben, dass sie für euch hilfreich sein werden.

Die Galaktische Föderation – ein vereinter Kongress mit Abgeordneten aus vielen verschiedenen Planeten in der Galaxie – empfing eine geheimnisvolle Übertragung und entsandte daraufhin sieben Forschungsroboter namens E.M.M.I. zum Planeten ZDR. Ihr Ziel: Die Möglichkeit zu untersuchen, dass der tödliche X-Parasit dort existiert – eine Lebensform, die jeden Organismus vollständig nachahmen kann. Doch kurz nachdem die E.M.M.I. den Planeten erreichten, brach die Kommunikation mit ihnen ab.

Nun ist es an Samus Aran, der mächtigsten Kopfgeldjägerin der Galaxie, zum unerforschten Planeten zu reisen und herauszufinden, was dort geschah. Doch was sie dort entdeckt ist pures Grauen...

„Gleich zu Beginn des Spiels wird die Handlung vorgestellt. Sie können also ganz beruhigt sein, denn selbst wenn Sie noch nie einen Titel aus der Reihe gespielt haben, wissen Sie sofort Bescheid. Die zentralen Momente werden durch Bilder illustriert. Wer die vorhergehenden Titel gespielt hat, wird sich sicherlich auch freuen, diese Momente in neuer, lebendiger Form wiederzusehen.

„Wenn Sie mehr über die Geschichte erfahren wollen, die diese Spielereihe erzählt, lesen Sie dazu den Metroid Dread Report Vol. 4.“

Dieses Abenteuer ist Teil der 2D Metroid-Serie, deren Spiele als Sidescroller voller Action und Erkundung bekannt sind. Das Spiel selbst erklärt die Steuerung für Samus' Fähigkeiten. Also könnt ihr direkt loslegen und sie beim Spielen erlernen.

Indem ihr den linken Stick bewegt, lasst ihr Samus nach links oder rechts laufen. Außerdem könnt ihr im Laufen mit dem Waffenarm zielen, indem ihr in der Bewegung den linken Stick diagonal nach oben oder unten bewegt.

Drückt den Knopf schnell hintereinander, um Beam-Geschosse aus Samus' Waffenarm in Blickrichtung abzufeuern.

Samus' Waffenarm kann auch starke Missiles verschießen. Die verbleibende Anzahl wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Ihr könnt Missilies auffüllen, indem ihr Gegner besiegt und die erscheinenden Items aufsammelt oder indem ihr eine Gesamtladestation oder eine Missile-Ladestation aufsucht.

Drückt den B-Button, während ihr den linken Stick bewegt, um Samus einen Salto ausführen zu lassen. Sie kann sich außerdem an Vorsprüngen festhalten, wenn ihr den linken Stick beim Springen oder Fallen in ihre Richtung bewegt.

Durch Rutschen gelangt ihr aus dem Stand oder Lauf durch enge waagerechte Gänge.

Lähmt Gegner, indem ihr ihre Schwachstelle trefft, während sie euch angreifen. Nach einem erfolgreichen Konter könnt ihr mit einem Beam oder Missile zurückschlagen. Die Gegner leuchten kurz auf, wenn ihr Angriff gekontert werden kann. Achtet also auf euer Timing. Der Melee-Konter lässt sich auch beim Laufen, Springen, Rutschen oder Ducken benutzen.

Der Melee-Konter wird zu einem starken Sprint-Angriff, wenn er beim Laufen eingesetzt wird. Dadurch könnt ihr augenblicklich euren Gegner erreichen und einen aggressiven Konter landen. Im Gegenzug zum Melee-Konter könnt ihr mit dem Sprint-Angriff Gegnern Schaden zufügen.

Samus kann in jedem beliebigen Winkel zielen und schießen. Musste sie in Metroid: Samus Returns dazu noch fest stehen, kann sie in Metroid Dread in vielen verschiedenen Situationen zielen, zum Beispiel beim Laufen, Springen, Ducken und wenn sie an einem Vorsprung hängt.

Stoßt euch von der Wand ab, um euch weiter aufwärts zu bewegen. In engen senkrechten Gängen könnt ihr diese Technik mehrmals hintereinander nutzen, um zuvor unzugängliche Orte zu erreichen.

„Eines unserer Ziele im Entwicklungsprozess von Metroid Dread war es, Bewegungen organisch miteinander zu verbinden. Nehmen wir zum Beispiel den Melee-Konter: Er lässt nicht nur einen starken Gegenangriff zu, sondern der Gegner lässt dadurch auch mehr Munition und Energie-Items fallen. Außerdem ist es einfach sehr aufregend, einen Melee-Konter zu landen. Probieren Sie es also, wann immer Sie können!

„Zu Beginn des Spiels können manche Gegner durch einen einzigen Sprint-Angriff besiegt werden. Das ist eine tolle Gelegenheit die Aufregung zu erleben, wenn man bei der Erkundung nahtlos Gegner aus dem Weg räumt.“

Die Metroid-Reihe ist von Erkundung und Action geprägt. Man entdeckt also eine weitläufige Welt und und wird mit fortschreitendem Spiel stärker. Auf einer Karte seht ihr bereits entdeckte Bereiche. Es ist also praktisch, Karten gut lesen zu können. In Metroid Dread könnt ihr die vollständige Karte durch Drücken des Plus-Knopfs öffnen.

Wenn ihr den Cursor über eine interessante Stelle bewegt, wird der Name am oberen Bildschirmrand eingeblendet.

Bewegt den Cursor über ein Icon und drückt dann den Y-Knopf, um es zu markieren. Dadurch werden alle anderen Icons des gleichen Typs auf der Karte ebenfalls markiert. Das ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn ihr alle Schleusen sehen wollt, die sich mit einer bestimmten Waffe öffnen lassen.

Kartenbereiche, die versteckte Items, wie zum Beispiel Missile Container, beinhalten, leuchten weiß.

An einem Kartenterminal könnt ihr die Karte des Bereichs herunterladen, in dem ihr euch gerade befindet. Nachdem ihr das Terminal zum ersten Mal benutzt habt, könnt ihr den Raum benutzen, um euren Fortschritt zu speichern.

„Karten sind ein sehr wichtiger Teil der Metroid-Reihe. Welche neuen Bereiche können Sie mit einer neu gewonnenen Fähigkeit erschließen? Gibt es noch verschlossene Türen? Wenn Sie einmal festhängen, kann ein sorgfältiger Blick auf die Karte Ihnen zeigen, wo es weitergeht.

„Die neue Option zum Markieren von Icons ist besonders praktisch, da man dadurch alle Türen anzeigen lassen kann, die man mit einer neu gewonnenen Fähigkeit öffnen kann. Merken Sie sich das! Außerdem müssen Sie nicht alle schwachen Gegner besiegen, denen Sie begegnen. Gerade wenn Sie orientierungslos sind und sich durch alte Bereiche bewegen, können Sie sie einfach strategisch vermeiden.“

Neue Kartenbereiche können durch das Entfernen von Blockaden und Hindernissen erschlossen werden. Manche davon bleiben zerstört, aber andere regenerieren sich nach einer kurzen Weile wieder.

Diese Hindernisse lassen sich durch Beam-Attacken beseitigen.

Wie der Name schon sagt, müssen hier Missiles eingesetzt werden, um den Weg freizuräumen.

Diese gelb beleuchteten Türen öffnen sich durch einen Treffer mit dem Beam-Angriff.

Schleusen mit flackerndem gelbem Licht müssen mit einem Charge Beam getroffen werden, um sie zu öffnen.

An dieser Station bekommt ihr Informationen von Adam, die euch dabei helfen können, den richtigen Weg einzuschlagen. Sie dienen außerdem als Speicherpunkte.

„Auf ZDR gibt es bestimmtes Terrain, auf dem Samus durch Beam- und Missile-Angriffe vorankommt. Neue Pfade zu eröffnen ist ein grundlegender Bestandteil der Erkundung in der Metroid-Reihe. Einige der zerstörbaren Blöcke sind gut getarnt. Wenn Sie einmal nicht weiterkommen, suchen Sie nach verdächtigen Stellen und beschießen Sie sie mit dem Beam.“

Diese Forschungsroboter wurden von der Galaktischen Föderation entsandt, doch jetzt laufen sie Amok. Sie patrouillieren abgetrennte Bereiche namens E.M.M.I.-Zonen und verfolgen Samus erbarmungslos, wenn sie sie darin erwischen. Beam- und Missile-Angriffe sind gegen sie völlig nutzlos. Von ihnen ergriffen zu werden, bedeutet für Samus nahezu sicher das Ende...

Jeder E.M.M.I. kann Samus sowohl sehen als auch hören.

Sobald sie Samus erblickt haben, jagen sie ihr mit hohem Tempo hinterher.

Wenn Samus gefangen wird, hat sie nur eine kleine Chance, mit einem gut getimten Melee-Konter zu entkommen. Das Zeitfenster dafür ist allerdings extrem klein und außerordentlich schwer zu erhaschen.

Wenn ein E.M.M.I.-Roboter Samus wahrnimmt, beginnt er nach ihr zu suchen. Samus muss sich außerhalb ihrer Reichweite aufhalten oder auf andere Weise vermeiden, gesehen zu werden, um die Zone verlassen zu können.

Standardangriffe können den Robotern keinen Schaden zufügen. Das einzig Effektive ist die Omega-Kanone, eine Spezialwaffe, die nur unter bestimmten Bedingungen erlangt werden kann.

„Ist Samus erst einmal in den Fängen eines E.M.M.I., kann dieser sein Ziel mit einem Schlag erledigen. Dieser tödliche Angriff kann jedoch geblockt werden. Wie andere Gegner auch leuchten die E.M.M.I. kurz auf, wenn sie mit einem Melee-Konter angreifbar sind.

„Wann dieses Leuchten auftaucht ist aber jedes Mal anders. Den X-Knopf zum Kontern wiederholt zu drücken, hilft nicht. Sie müssen genau im richtigen Moment treffen. Das Zeitfenster dazu ist sehr klein und schwer zu erwischen, aber es ist wichtig, dass Sie es weiterhin versuchen.“

Der nächste Metroid Dread Report wird kurz vor dem Erscheinungsdatum des Spiels veröffentlicht! Um euch auf die Mission vorzubereiten, gibt es ein paar Tipps, damit ihr mit der Erkundung loslegen könnt. Macht euch schon mal bereit!

Ihr habt Metroid Dread Report Vol. 8 noch nicht gelesen? Hier findet ihr den ersten Teil der Reihe.

Nicht vergessen: Abonniert die Nintendo Switch-Seite auf Facebook oder folgt @NintendoDE auf Twitter, um über Samus' nächste Mission auf dem Laufenden zu bleiben. Mehr Informationen zum Spiel findet ihr außerdem auf der offiziellen Spiele-Seite von Metroid Dread – noch bevor es am 8. Oktober erhältlich sein wird!