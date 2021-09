Nintendo erteilt Switch mit 4K-Unterstützung eine erneute Absage

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nintendo Switch ab 299,00 € bei Amazon.de kaufen.

Nintendo hat heute via Twitter den immer wieder aufkommenden Gerüchten um ein neues Nintendo Switch-Modell mit 4K-Unterstützung eine erneute Absage erteilt. Der japanische Hersteller schreibt:

Ein Bericht vom 30. September 2021 behauptet fälschlicherweise, dass Nintendo Werkzeuge zur Entwicklung von Spielen für eine Switch mit 4K-Unterstützung bereitstellt. Um ein korrektes Verständnis bei unseren Investoren und Kunden zu gewährleisten, möchten wir klarstellen, dass dieser Bericht nicht der Wahrheit entspricht. Wir möchten außerdem noch einmal wiederholen, wie bereits im Juli angekündigt, dass wir keinerlei Pläne haben, irgendein neues Nintendo Switch-Modell abseits des OLED-Modells zu veröffentlichen, welches am 8. Oktober erscheinen wird.

Gestern war auf dem Nachrichtenportal bloomberg.com ein Artikel erschienen, nach dem mindestens elf Entwicklungsstudios bereits im Besitz von Development-Kits einer "Switch Pro" mit 4K-Unterstüzung seien. Laut dem Bericht seien kleine wie große Studios aus der ganzen Welt dabei, mit dem hauptsächlich für Browserspiele bekannten Studio Zynga (Farmville) wurde auch ein Studio namentlich erwähnt. Als Veröffentlichungszeitraum für die 4K-Switch wurde im Bericht über Ende 2022 spekuliert. Ebenfalls wird dort nahe gelegt, dass die in wenigen Tagen erscheinende Switch mit OLED-Bildschirm ursprünglich auch 4K-Unterstützung hätte bieten sollen, dies jedoch aufgrund der Chip-Krise am Markt von Nintendo wieder verworfen wurde. In der Folge des Bloomberg-Artikels veröffentlichte neben Nintendo auch Zynga über ihre Pressesprecherin ein Dementi.