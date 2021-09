PM: FAR CRY 6 ALS HAUPTSPONSOR VON DIESJÄHRIGEM FRIENDLY FIRE ENTHÜLLT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 30. September 2021 – Im Zuge des offiziellen Friendly Fire 7 Announcements gab Ubisoft heute bekannt, sich erneut als Hauptsponsor an der Umsetzung des etablierten Livestream-Events zu beteiligen. Am 4. Dezember um 15 Uhr geht Friendly Fire in bekannt hochkarätiger Content Creator-Besetzung in die bereits siebte Ausgabe. Gronkh, Pandorya, PietSmiet, MrMoregame, fishc0p, Phunkroyal und Der Heider laden gemeinsam mit Ubisoft und Far Cry 6 nach Yara ein.

Der offizielle Friendly Fire 7 Teaser:

„Friendly Fire hat sich zu einer festen Größe etabliert und geht 2021 in die siebte Runde. 14 Jahre zuvor im Jahr 2004 konnte sich mit Far Cry ein hochkarätiger Ego-Shooter aus deutschen Landen etablieren. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte und mit Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober das bislang ambitionierteste Opus der Reihe – in der Entwicklung übrigens unterstützt von unserem Studio Ubisoft Berlin”, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Ubisoft GSA. „Es freut mich sehr, dass mit Far Cry 6 und Friendly Fire zwei traditionsreiche Partner zusammenfinden und wir in diesem Jahr erneut offizieller Hauptsponsor der Spendenaktion sind.”

"2020 konnten wir bei Friendly Fire 6 die bisher höchste Spendensumme in unserer Charity-Stream-Geschichte sammeln - auch dank unseres Hauptsponsors Ubisoft. Dieses Jahr wird uns Ubisoft bei der siebten Ausgabe von Friendly Fire ebenfalls als Hauptsponsor unterstützen. Wir sind sehr dankbar und glücklich darüber, dass eine der weltweit größten Videospielfirmen unsere Bemühungen für den guten Zweck so stark unterstützt. Um den diesjährigen Release von Far Cry 6 zu feiern, durften wir uns für den Kalender so verkleiden, als würden wir die Revolution auf einer tropischen Insel unterstützen. Ein echtes Highlight!”, so Peter Smits, Geschäftsführer der PietSmiet UG & Co. KG.

Far Cry 6ist ein Open-World-Ego-Shooter, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, dem gebeutelten Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Das Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die Antóns Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Far Cry 6 erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, PlayStation®5, Xbox One, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft*.

Exklusiv im Ubisoft Store kann die Collector’s Edition mit detailgetreuer Nachbildung des Tostadors vorbestellt werden: store.ubi.com

Friendly Fire 7 Merch gibt es ab sofort hier: friendly-fire.shop

Weitere Informationen zuFar Cry 6 gibt es unter: farcry6.com

Alle Angebote zuFar Cry 6im Ubisoft Store unter: store.ubi.com

Aktuelle Informationen über alle Ubisoft-Titel sind hier zu finden: news.ubisoft.com.

*14.99€ im Monat. Kann jederzeit gekündigt werden.