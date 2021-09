PM: Deathloop: Colts freier Tag (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Acht Zielpersonen und nur einen Tag Zeit, um das knifflige Mörderpuzzle auf der Insel Blackreef zu lösen: Im Zeitschleifen-Shooter von Arkane Lyon übernehmt ihr die Rolle von Colt Vahn und macht euch auf die Jagd nach acht Visionären, die ihr alle innerhalb eines Tages ausschalten müsst. Sterbt ihr dreimal bei dem Versuch oder überlebt auch nur eine Zielpersonen eure Attentate, wenn der Abend vorüber ist, dann erwacht ihr erneut am Strand des mysteriösen Eilands und probiert es halt wieder und wieder und wieder. Mehr über die packende Geschichte und das kreative Gameplay, erfahrt ihr in dem Story-Trailer.

Was macht eigentlich ein Held, wenn er Zeit zum Durchatmen hat? Begleitet Colt an seinem freien Tag und erkundet die Insel Blackreef einmal mit anderen Augen. Schaut morgens in Franks Bar vorbei, sammelt Mittags Geschenke für Charlie und stellt Nachmittags euer Wissen in Karls Bucht auf die Probe. Abends gibt es eigentlich nichts schöneres, als das Feuerwerk in Updamm zu genießen. Wenn ihr bereit seid, dann startet den Loop und genießt den freien Tag von Colt.