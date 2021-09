Dap: Launch-Trailer zum Indie-Titel, in dem Pikmin auf Horror trifft

PC

Das australische Indie-Team Melting Parrot hat mit Dap sein Debüt auf Steam veröffentlicht. In dem 2D-Actionadventure steuert ihr einen Schwarm der namensgebenden kleinen Kreaturen. Ähnlich wie in Pikmin müsst ihr die Masse der Figuren nutzen, um Hindernisse zu überwinden und Gefahren zu bezwingen.

War in den Pikmin-Spielen jedoch die Welt trotz ihrer Fressen-oder-Gefressen-werden-Natur grafisch bunt und niedlich gestaltet, schlagen sich die Dap durch einen düsteren Horror-Forst. Zu allem Übel müsst ihr euch vor einer Infektion in Acht nehmen, die eure Daps in etwas Schreckliches verwandeln soll.