PM: PlayStation Plus-Spiele im Oktober: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, Mortal Kombat X (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem PlayStation Plus-Angebot des nächsten Monats könnt ihr euch mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg oder Golfschlägern ausrüsten oder einfach eure Fäusten nutzen und auf vom Krieg verwüsteten Schlachtfeldern, grünen Wiesen oder in fremden Welten in die Schlacht ziehen. Der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose für PS5, die Golfsimulation PGA Tour 2K21 und das Einzelkampfspiel Mortal Kombat X werden am Dienstag, dem 5. Oktober, das PlayStation Plus-Angebot erweitern und bis Montag, dem 1. November, verfügbar sein.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Dieser vom Zweiten Weltkrieg inspirierte Multiplayer-Titel verbindet epische Schlachten mit bis zu 100 Spielern mit einem einzigartigen, ressourcenbasierten Echtzeitstrategiespielbereich, in dem die Kommandanten den Schlachtverlauf lenken und mächtige Fähigkeiten im Spiel koordinieren, die den Siegeszug des Teams beeinflussen. Stelle ein Team zusammen und bekämpfe gegnerische Einheiten online* in 50-gegen-50-Gemetzeln an einer sich dynamisch verändernden Front. Wähle eine von 14 spielbaren Rollen aus Infanterie-, Aufklärungs- und Panzereinheiten aus, die jeweils mit authentischen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungen ausgestattet sind.

Beweise, dass du das Zeug dazu hast, den FedExCup zu gewinnen. Tritt in deiner eigenen Karriere auf atemberaubenden, realen Schauplätzen gegen PGA-Tour-Profis an und verdiene dir Belohnungen und Ausrüstungsgegenstände. In lokalen und Online-Wettkämpfen* kannst du gegen deine Freunde oder die besten Spieler der Welt antreten. Erstelle deinen eigenen Spieler und passe deine Ausrüstung an, baue dein eigenes Clubhaus, entwerfe und veranstalte komplette Saisons und Turniere, die auf deine Regeln und Anforderungen zugeschnitten sind.

Das knochenbrecherische Beat’em up von Netherrealm Studios verbindet eine kinoreife Inszenierung mit einem völlig neuen Spielerlebnis.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie hat jeder Charakter aus der umfangreichen Spielerliste eine Reihe verschiedener Kampfstile zur Auswahl und bietet damit mehr Kampfstrategien und -Arten.

Die Spiele vom September machen Platz für die Neuankömmlinge des Oktobers. Bis Montag, den 4. Oktober, hast du also noch Zeit, um

Predator: Hunting Grounds, Overcooked: All You Can Eat! und Hitman 2 zu deiner Spielebibliothek hinzuzufügen.

*Online-Multiplayer erfordert eine Internetverbindung und ein PS Plus-Abonnement. Bis zur Kündigung fallen Gebühren an. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/PSPlusTerms.