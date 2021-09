PM: Tretet beim Fortnite PlayStation Cup an und gewinnt euren Anteil am weltweiten Gesamtpreisgeld von 110.000 $ (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Steigt am 2. Oktober in den Schlachtenbus und sichert euch eure Chance auf den Fortnite PlayStation Cup und auf einen Anteil des weltweiten Gesamtpreisgelds. Dieses Solo-Turnier besteht aus zwei Runden und es winkt ein regionales Gesamtpreisgeld von 15.000 $ – exklusiv auf PS4 und PS5. Landet auf eurer Lieblingsposition auf der Karte und überlebt oder eliminiert alle anderen Teilnehmer für Punkte.

Auf zum Event-Tab von Fortnite im Spiel, sodass ihr vor der Konkurrenz ankommt. Auf den Erstplatzierten im „Epischer Sieg“-Bildschirm wartet ein großer Preis, während viele top ranked Spieler immer noch mit ihrem eigenen Geldpreis davongleiten.

Die Turnier-Zeiten für Runde 1 jeder Region sind nachfolgend aufgelistet und können auch im Spiel im Event-Tab eingesehen werden.

Bei diesem kostenlosen Ereignis gelten die gleichen Regeln und das gleiche Punktesystem wie bei den meisten Solo-Wettbewerben von Fortnite. Unabhängig vom Rang, den Werten oder kosmetischen Gegenständen, beginnt jeder Spieler mit null Punkten. Runde 1 ist ein offener Wettbewerb, bei dem ihr drei Stunden habt, um maximal 10 Spiele zu spielen und so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Jede Eliminierung ist einen Punkt wert, und höhere Platzierungen bieten mehr Punkte.

Die besten 100 Spieler, die über alle Wettkämpfe der ersten Runde am meisten Punkte gesammelt haben, rücken in die Finalrunde ihrer Region vor. Runde 2 besteht aus insgesamt sechs Wettkämpfen, und der Wert von Eliminierungen wird verdoppelt. Sammle mehr Punkte als die Konkurrenz und nimm einen der folgenden Preise mit nach Hause:

Für alle Details zum Fortnite PlayStation Cups lest euch bitte die offiziellen Fortnite PlayStation Cup Regeln durch.

Die Teilnahme am Fortnite PlayStation Cup ist kostenlos. Ladet euch einfach Fortnite auf eure PS4- oder PS5-Konsole herunter, aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung für euer Epic-Konto und erreicht Level 30. Dann könnt ihr über den Compete-Tab im Spiel am Turnier teilnehmen.*

Übt mit euren Wechseln, Builds und gebt alles für eine Chance auf den epischen Sieg. Meldet euch bis zum 2. Oktober für den Fortnite PlayStation Cup an, um am Wettkampf teilzunehmen und euren Blick auf das große Preisgeld zu richten.

Das Punkte-Format des Fortnite PlayStation Cups erlaubt es, allen Spielern, unabhängig von ihrem Spielstil, erfolgreich zu sein. Geht in die Offensive und erhaltet Punkte für Eliminierungen oder versucht eine defensivere Herangehensweise, um am Ende jeder Runde mehr Punkte zu erzielen. Hier ist das komplette Punktevergabe-Format:

Jede Eliminierung: 1 Punkt

(In Runde 2 sind Eliminierungen 2 Punkte wert)

Viel Erfolg an alle Teilnehmer und Champions in spe!

*Das Event steht in allen Teilen Spielern aus der ganzen Welt offen, sofern in diesem Abschnitt nicht anders angegeben. Die Veranstaltung steht Einzelpersonen nicht offen, sofern dies durch geltendes Recht eingeschränkt oder verboten ist oder in einem Land, in dem die Teilnahme nach US-amerikanischem Recht verboten ist. Ohne Einschränkung des Vorstehenden steht die Veranstaltung Personen aus der Region Krim, Kuba, Iran, Irak, Japan, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien und der Türkei nicht offen.

** Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder älter, wenn die Regulierungen im Land des Wohnsitzes des Spielers dies erfordern), um teilzunehmen. Ist ein Spieler unter 18 Jahre alt oder unter dem Alter der Volljährigkeit nach Definition des Heimatlandes des Spielers („minderjährig“), braucht ein solcher Spieler die Erlaubnis eines Elternteils oder gesetzlichen Vertreters, um am Event teilzunehmen.