Playstation Store: Sony startet Blockbuster-Sale

Sony hat auf den Seiten seines Playstation Stores einen neuen Sale gestartet. Die Blockbuster, die mit bis zu 75 Prozent Rabatt verkauft werden, bestehen zu einem großen Teil aus Spielen der Assassin's Creed- und der Call of Duty-Reihe. Aber auch PS-Freunde kommen mit dem Landwirtschafts-Simulator 19 und Need for Speed Heat Deluxe Edition auf ihre Kosten. Auch Cyberpunk 2077 ist derzeit dort vergünstigt zu finden - und damit eines der wenigen Spiele, die im Test die GamersGlobal-Höchstnote errungen haben.

Eine Auswahl der Angebote findet ihr hier. Der vollständige Sale lädt im Playstation Store zum Stöbern ein.

Die Angebote sind gültig bis 14. Oktober 2021.