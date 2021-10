Teaser Weil wir bei GamersGlobal den Schuss nicht gehört haben, halten wir auch im Zeitalter der Insta-Befriedigung und You-Tuberei an alten Tugenden fest. Etwa am monatlichen Editorial des Chefredakteurs.

Es ist schon verrückt: Gestern erst war der 2. September, und ich schrieb das August-Editorial, heute ist der 1. Oktober, und ich bringe meine September-Gedanken zu Papier, äh, in den Texteditor. Dazwischen muss es, das sagt mir die Logik, weitere Tage gegeben haben, nur ist die Erinnerung nebulös. Moment, kurz mal die Fotos des Monats ansehen.Ah, okay: Angeblich haben wir kürzlich unser zwölfjähriges Jubiläum gefeiert, einen Relaunch finalisiert und durchgeführt, diesen gebugfixt, viele-viele Inhalte veröffentlicht, und dann waren da auch noch eine Neu-Abonnenten-Aktion und eine Alt-Abonnenten-Aktion, wir haben kleine Treuegeschenke an Längstzeit-Abonnenten konzipiert und verschickt,ist endlich ins Kino gekommen (und von mir zweimal angesehen worden), es gab Twitch-Events und Letsplay-Finales und diverse Podcasts. Eine neue Retro Gamer-Ausgabe ist im Entstehen, ich hatte Gastauftritte in Podcasts und einer Twitch-Sendung. Und dann hat auch noch irgendjemand unser privates Gartenhäuschen umgefärbt, von Himmelblau zu Schwedenrot, stellt euch das vor!Habe ich eigentlich schon die Premium-Aktionen erwähnt, dank derer wir aktuell mehr Abonnenten als je zuvor haben, und auch mehr User im Platin-Rang, als je zuvor? Oder dass wir eine Rekordbeteiligung bei der Abo-Befragung hatten, über die ich euch heute informieren will? Aber natürlich nur, wenn ihr Premium-User seid – sorry, aber es geht halt um Interna. Jedenfalls ist viel passiert im September, und das ja noch vor der traditionellen Hauptkampfzeit eines jeden Spielejournalisten, die bekanntlich im Oktober/November liegt. Wie soll das erst in den nächsten Wochen aussehen? Ich glaube, ich lege mich wieder hin…