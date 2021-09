Netflix will Spiele ins Abo aufnehmen und kauft Studio hinter Oxenfree

PC Switch PS4 PS5

Netflix hat mit Produktionen wie Black Mirror - Bandersnatch, in dem der Zuschauer an gewissen Stellen Entscheidungen zum Fortlauf der Handlung trifft, erste Versuche mit interaktiven Angeboten gewagt. Der US-Streamingdienst verfolgt inzwischen den Plan, den eigenen Katalog an Filmen und Serien um Videospiele zu erweitern. Nun wurde eine erste Studioübernahme bekannt gegeben: Night School Studio, Macher von Oxenfree (im Test, Note 8.0) und Afterparty, gehören nun zu Netflix.

Das Kalifornische Studio sieht sich in der Pressemitteilung auf der eigenen Homepage bei Netflix gut aufgehoben, da die Titel von Night School ihren Fokus auf Storytelling legen. Mitgründer Sean Krankel führt aus:

Das Netflix-Team legt allergrößte Sorgfalt darauf, die Kultur und die kreative Vision unseres Studios zu erhalten. Wir machen weiterhin Oxenfree 2. Wir denken uns weiter neue Spielwelten aus.

Die Pressemeldung von Netflix gibt an, dass der Aufbau des Spieleangebots sich noch in der Anfangsphase befindet. Zu den Plänen für Spiele auf Netflix heißt es weiter:

Wir werden weiter mit Entwicklern überall auf der Welt zusammenarbeiten und die besten Talente der Industrie anheuern, um eine tolle Sammlung exklusiver Spiele [...] zu schaffen. Diese Spiele werden wie unsere Serien und Filme im Netflix-Abo enthalten sein – ohne Werbung und ohne In-App-Käufe.

Künftige Spiele von Night School Studio sollen also nur auf Netflix verfügbar sein. Auswirkungen auf die Veröffentlichung des kürzlich für PC, PS4, PS5 und Switch angekündigten Oxenfree 2 wurden in den Pressemitteilungen nicht genannt. Da Night School Studio jedoch das Adventure zumindest auf Steam nicht selbst vertreibt, sondern MWM Interactive als Publisher agiert, ist gut möglich, dass die Übernahme keine Auswirkung auf die bestehende Vereinbarung mit dem Publisher für Oxenfree 2 hat. Ähnlich wie zuvor vereinabrte PS5-Zeitexklusivitäts-Deals von Bethesda bei Titeln wie Deathloop (im Test, Note 8.5) auch nach der Übernahme durch Microsoft noch bestand haben.