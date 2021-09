Microsoft Flight Simulator: Münchner Team veröffentlicht Moosburg-DLC

PC Xbox X

Die im August 2020 veröffentlichte Neuauflage vom Microsoft Flight Simulator (Stunde der Kritiker) will dank Cloud-Anbindung und künstlicher Intelligenz allen Hobby-Piloten eine möglichst realistische Erfahrung bieten. Allerdings hat die Verwendung der Bing-Satellitenbilder auch so seine Tücken und resultiert gelegentlich in nicht ganz so wahrheitsgemäßen Abbildungen der eigenen Umgebung. Die Münchner ClearPropStudios wollen nun allen Oberbayern die Gelegenheit bieten, ihre Heimat etwas detailreicher zu erkunden.

Mit ihrem ersten DLC, Moosburg auf der Kippe, könnt ihr den gleichnamigen Flugplatz im Landkreis Freising nun in einer originalgetreuen Nachbildung erblicken und anfliegen. Sämtliche Gebäude wurde auf Basis zahlreicher Fotos und enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Flugplatzes modelliert und auch die in der Umgebung befindlichen Wahrzeichen St. Kastulus, Schloss Asch, die Isarbrücke sowie das Kraftwerk Zolling sind in der Erweiterung enthalten. Preislich schlägt Moosburg auf der Kippe mit 5,95 Euro zu Buche, erhältlich ist der DLC im Shop des Publishers Aerosoft.

Der kleine Flugplatz mit seiner anspruchsvollen Landebahn von 700x30 Metern ist die erste von sechs Erweiterungen der ClearPropStudios für den Microsoft Flight Simulator. Das sechsköpfige Team hat sich auf 3D-Visualisierung im Simulationsbereich spezialisiert und alle weitere Flugplatz-DLCs werden ebenfalls in Zusammenarbeit mit Aerosoft veröffentlicht.