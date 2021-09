Microsoft Flight Simulator: Abheben mit der Tante JU in Local Legends

PC Xbox X

Die Junkers JU-52 ist vielleicht eines der berühmtesten Flugzeuge der deutschen Luftfahrtgeschichte. Das legendäre Flugzeug Junkers JU-52 ist jetzt auch die erste Maschine der Local Legends des Microsoft Flight Simulator. Ursprünglich sollte sie zeitgleich mit World Update VI, dem DACH-Update, erscheinen. In Zukunft sollen – abgestimmt auf die kommenden World Updates – regelmäßig passende Flugzeuge im Ingame-Store veröffentlicht werden. Diese Maschinen sind in der Region des jeweiligen Updates berühmt, aber auch dem weltweiten Publikum häufig unbekannt. In den nächsten Monaten sollen noch weitere fliegende Legenden auf PC und Xbox Series X|S in die Lüfte steigen.

Das Microsoft Flug Simulator-Team wollte das ikonische Flugzeug so authentisch und genau wie möglich nachbilden. Das gesamte Flugzeug wurde mit einem hochauflösenden Digitalscanner aufgenommen, um jedes Detail einzufangen. Man holte mit Bernd Junkers, dem Enkel des ursprünglichen Konstrukteurs Hugo Junkers, auch einen Experten an Bord. Außerdem ermöglichte es Die Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung den Entwicklern, eines der letzten erhaltenen Exemplare dieses berühmten Flugzeugs für die digitale Nachbildung zur Verfügung zu stellen.

Schließlich ließ auch ein Lufthansa-Pilot, der tatsächlich eine der letzten Junkers JU-52 geflogen ist, seine Erfahrungen in den digitalen Nachbau einfließen. Der erste Schöpfer dieses Flugzeugs im digitalen Raum, Oliver Moser, half ebenfalls bei dem Projekt mit.

Die Junkers JU-52 ist seit gestern auf dem Microsoft Flight Simulator Ingame-Marketplace für 14,99 Euro erhältlich. Der Microsoft Flight Simulator ist für Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass, Windows 10 mit Xbox Game Pass für PC und via Steam erhältlich. Unter dieser News könnt ihr euch den Release-Trailer anschauen.