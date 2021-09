Heute 21-22 Uhr: Writing Bull meets Twitching Jörg

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für alle Freunde gepflegter Diskussionen gibt es zum Monatsausklang, also am Donnerstagabend (30.9.), ein kleines Schmankerl: Daniel Blum alias Writing Bull und Jörg Langer alias Jörg Langer treffen sich ab 21:00 Uhr auf den beiden Twitch-Kanälen writing_bull und gamersglobal, um für ein gutes Stündchen zu plaudern.

Wenn, ja wenn sich Daniel von seinem schon ab 19:00 Uhr startenden Twitch-Letsplay zu Humankind (auf "Menschheit"-Schwierigkeitsgrad) loseisen kann! Und Jörg endlich den Schalter für MEHR LAUTSTÄRKE bei Twitch.tv findet! Themen könnten just Humankind contra Civilization 6 sein, aber auch der Relaunch von GamersGlobal und weiteres, was den zusammengerechnet stramm die 100 Jahre übersteigenden Strategiespiel-Fans so einfällt.

Übrigens: Seit kurzem könnt ihr auch GamersGlobal auf twitch.tv mit einem für euch kostenlosen Prime Twitch-Abo unterstützen (falls Ihr AmazonPrime-Nutzer seid). So geht's:

Auf dieser Amazon-Seite "Verbinde ein Twitch-Konto" anklicken. Dies via der automatisch aufgerufenen Abfrage bei Twitch bestätigen. Auf twitch.tv/gamersglobal rechts unterhalb des Players auf "Abonnieren" klicken.

Writing Bull war übrigens vor zwei Wochen zu Gast im WoSchCa (verpasst? Kein Problem).

Man sieht sich am Donnerstag! (Und am Donnerstag drauf, wenn ihr wollt, zu einem Brettspiel-Live-Event von GamersGlobal...)