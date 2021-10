PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Für Geld arbeitet Guy auch für die Inquisition.

Grand Theft Horse

Es gibt ein Aufelvelsystem. Skillpunkte erhaltet ihr für Quests und Sammelitems.

Der Kampf gegen Monty Pythons Schwarzen Ritter ist eine der popkulturellen Referenzen.

Kreatives Questdesign und tolle Spielwelt

Ihr erschließt euch immer mehr der Spielwelt. Optional gibt es auch ein Schnellreisesystem.

Ich habe es geschafft: Die Teilnahme am Turnier ist gesichert. Die Prinzessin hatte ich mir aber anders vorgestellt.

Fazit

In einem Satz: Eigenständige Mittelalter-Hommage an GTA und die Popkultur mit tollem Pacing.

Das Mittelalter ist cool. Und wie cool wäre dann erst einim Mittelalter? Das dachten sich wohl die polnischen Indie-Entwickler Jutsu Games und habengeschaffen. Gleich das lustig LARP-Mittelalter-Intro, in dem ihr auch "Grand Theft Horse" lesen könnt, zeigt euch, womit ihr es zu tun habt: Mittelalterenthusiasten, die eine Hommage an das klassische Top-Down-GTA im Mittelalter verwirklichen wollen. Ob das gut geworden ist, verrate ich euch in diesem Check.Ihr spielt den Viehdieb Guy, der für seine Mutter das Feld bestellt und für einen Unterweltboss arbeitet. "Zeit, dem Trott zu entkommen", sagt sich auch euer Kumpel Buddy und präsentiert euch folgenden Plan: Einfach beim königlichen Turnier mitmachen, siegen und das halbe Königreich sowie die Hand der Prinzessin gewinnen. Problem: Ihr seid als Nichtadeliger weder teilnahmeberechtigt, noch habt ihr das nötige Startgeld. Die erfolgreiche Teilnahme am Turnier ist die Hauptstory, dafür müsst ihr irgendwie adlig werden (Heißer Tipp: Dokumente fälschen lassen!) und Geld verdienen. Das sammelt ihr im Rahmen der Haupt- und Nebenquests sowie in den abwechslungsreichen Aktivitäten wie dem MMA (Medieval Martial Arts), dem handfesten "Überzeugen" von Passanten, dem Besuch beim Gottesdienst oder auch Pferderennen.In einer dynamischen Iso-Perspektive rast ihr nicht in feschen Schlitten durch die sehr hübsche Spielwelt, sondern seid zu Pferde oder mit Karren unterwegs. Die Verkehrsschilder könnt ihr gefahrlos missachten. In Ermangelung eines Radios rekrutiert ihr Barden. Den Track wechselt ihr mit einem liebevollen Klaps. Außerdem versorgen die Goldkehlchen euch mit heilendem Alkohol, auch im Kampf. Passanten könnt ihr schlagen, ausrauben, töten. Durch Missetaten wird aber die Wache auf euch aufmerksam, die euch mit Blaulicht verfolgt. Ihr entkommt der Wache, indem ihr euch mit hoher Geschwindigkeit davon macht, ihr "Wanted"-Schilder abhängt oder euer Pferd bei "Pimp a Horse" umlackiert.Die Spielwelt hat also ein paar Modernisierungen erfahren, das Rad wird aber nicht überdreht. Die Kämpfe laufen im Prinzip ab wie in einem Twin-Stick-Shooter, wobei euch Waffen wie Schild und Schwert, Axt, Hellebarde, Stöcke, Armbrust und Pferdedung zur Verfügung stehen. Die sammelt ihr in der Spielwelt auf, kauft sie oder investiert in Real Estate: Häuser dienen als Savepoint und geben euch regelmäßig Einkommen oder spawnen Objekte wie heilende Nahrung oder Ausrüstung.Auf dem Weg zum Turnier und bei der Veranstaltung selbst läuft nicht alles immer genau nach Plan. Die Quests sind gut geschrieben und abwechslungsreich. Etwas nervig finde ich, dass die Charaktere wie innur brabbeln. Dafür sprühen auch die Nebenquests vor Einfallsreichtum.In einer Questline mit der Spanischen Inquisition müsst ihr helfen, eine Sekte davon zu überzeugen, dass die Erde nicht rund ist. Immer wieder mal schlüpft ihr in andere Outfits und gebt euch als jemand anderes aus. So lernt ihr auch mal die Wache von ihrer menschlichen Seite kennen. Tempelrittern helft ihr, eine Brennerei aufzuziehen und die französische Konkurrenz auszuschalten. Auf die Spuren von Jesus begebt ihr euch, als ihr für den Bischof aus Wasser Wein macht, indem ihr einen Wagen voll Wasser abliefert, einen Wagen voll Wein klaut und letzteren dem Bischof an seine Residenz liefert. Einen Adligen müsst ihr in mehreren Schritten überzeugen, sein Gut an einen Immobilienhai zu verkaufen. Guy kennt keine Limits und stolpert von einer herrlich witzigen, teils mit Anspielungen versehenen, Quest in die Nächste.Ein Sonderlob verdient auch die sehr hübsche, zum Erkunden einladende und nicht zu große Spielwelt. Euch wird sogar ein Tag-Nacht-Wechsel geboten. Die Minimap und die Karte helfen bei der Übersicht, manche interessante Orte sind aber auch versteckt und nicht auf der Karte angezeigt. Im Rahmen von Quests habt ihr aber immer einen hilfreichen Questmarker.Rustler hatte ich vor dem Check schon auf dem Radar und war ob der eher gemischten Rezensionen etwas skeptisch. Doch beim Selberspielen hatte ich mit Rustler einen unglaublichen Spaß. Die Entwickler sind ganz offensichtlich Mittelalter-Enthusiasten und GTA-Fans. Immer wieder werden dezent popkulturelle Hinweise auf Monty Python, Lieder,oder die Arthus-Saga eingebaut. Gleichzeitig nimmt in Rustler nichts, etwa Drogen oder Fäkalhumor, auf nervende weise Überhand. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad bin ich manchmal gestorben, vor allem bei Gegnermassen, es gibt aber innerhalb der Quests faire Checkpoints.Manchmal ist die Steuerung etwas hakelig und insgesamt habe ich vielleicht fünf Minuten durch kleinere Bugs verloren. Dung drüber. Jutsu Games liefert ein extrem unterhaltsames Spiel. Besonders gelungen finde ich das Pacing. Sachen bringen, holen, durch die Gegend reiten, kämpfen, witzige Storyschnipsel, Hauptquest, Sidequests, Aktivitäten: Alles fügt sich so gut aneinander, dass ich keine langweilige Sekunde hatte. Dabei ist das Spiel insgesamt etwas linearer als das große Vorbild. Gut so.Wenn ihr euch für das Mittelalter, eine unterhaltsame Story mit einigen Referenzen und klassisches GTA-Gameplay begeistern könnt, werdet ihr mit Rustler genau wie ich sehr viel Spaß haben.