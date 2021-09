PM: FAR CRY 6®: CHICHARRÓN CGI-TRAILER VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,28.September2021–Ubisoft®veröffentlichte heute den TV-Spot „ChicharrónRun“,der lustige SzenenmitFarCry 6®-Charakteren und einem Hahn auf Yara zeigen.

Der Trailer zum neuen Crossover kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Far Cry 6 erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, PlayStation®5, Xbox One, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft*.