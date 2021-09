Far Cry 6: Trailer erzählt die Geschichte von Kampfhahn Chicharrón

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

In Far Cry 6 (in der Preview) werdet ihr euch bekanntermaßen von diversen tierischen Begleitern im Kampf unterstützen. Als so genannte Amigos könnt ihr beispielsweise das Krokodil Guapo, den Dackel Chorizo oder auch den Hahn Chicharrón in die Schlacht schicken.

Letzteren rückt Ubisoft mit einem Cinematic-Trailer nun letztgenannten Gockel in den Fokus. In einer serientypisch nicht ganz ernsten Video erfahrt ihr, wie sich das Federvieh dem Widerstand von Libertad angeschlossen hat, woher er kommt und wie er im Alleingang eine massive Strassenschlacht zwischen Guerilla und Regierungstruppen ausgelöst hat. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Erscheinen wird Far Cry 6 am 7. Oktober 2021 auf Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC.