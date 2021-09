Games with Gold: Im Oktober u.a. mit Castlevania - Harmony of Despair

360 XOne PS3

Im Rahmen der Games with Gold gibt es im Oktober 2021 wieder vier Spiele für euch. Dabei stehen euch zwei Titel speziell für Xbox Series X|S und Xbox One sowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen könnt.

Aaero ist ein Science Fiction-Shooter. Ihr rast mit eurem Raumschiff auf der Jagd nach Lichtbändern durch die Level und lasst euch von der Energie der Spielmusik leiten. Aaero ist vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Hover ist ein actionreiches Spiel, in dem ihr Parkour-Hindernisläufe erlebt, auch im Multiplayer. Hover ist vom 16. Oktober bis 15. November auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Castlevania - Harmony of Despair bietet euch die 2D-Welt eines düsteren Höllenhauses, wo ihr euch mit den berühmtesten Helden der Serie verbündet und eurem uralten Nemesis Dracula stellt. Dazu kommen auch neue Modi wie der Koop-Modus und der Survival-Modus. Castlevania: Harmony of Despair ist vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Resident Evil Code - Veronica X spielt drei Monate nach der Zerstörung von Raccoon City. Als Claire Redfield müsst ihr euch auf einer Insel einer Horde Zombies erwehren. Resident Evil Code - Veronica X ist vom 16. bis zum 31. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate habt ihr stehen euch ebenfalls alle Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft zur Verfügung.