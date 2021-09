PM: Marvel’s Avengers erscheint am 30. September im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Marvel’s Avengers erhält mit Black Panther: War for Wakanda seine bisher größte Erweiterung. Zur Feier dieser großen neuen Kampagne wird Marvel’s Avengers – inklusive aller bisherigen Erweiterungen – ab dem 30. September Teil des Xbox Game Pass. So trittst Du dem Kampf der Avengers auf PC, auf Konsole und via Cloud bei.

Richtig gelesen! Jedes Mitglied des Xbox Game Pass hat vollen Zugriff auf das gesamte Spiel und sämtliche Inhalte, die nach Veröffentlichung hinzugefügt wurden. Somit erlebst Du vier Story-Kampagnen, die die einzelnen Fähigkeiten Deiner Held*innen highlighten und wirst außerdem Teil der Avengers Initiative. Hier erlebst Du online eine sich entwickelnde Multiplayer-Welt gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen.

Zusätzlich erhalten Mitglieder des Xbox Game Pass den vollen Zugriff auf die War for Wakanda-Erweiterung, die den neuen spielbaren Helden Black Panther sowie mehrere Stunden Story- und Multiplayer-Content enthält. In War for Wakanda stellst Du Dich als König T’Challa dem skrupellosen Ulysses Klaue, der in Wakanda eindringt, um wertvolles Vibranium zu stehlen. Doch T’Challa wird diesen Kampf nicht allein bestreiten – nur gemeinsam mit den Avengers können die Eindringlinge zurückgeschlagen und das Königreich Wakanda beschützt werden.

Auch abseits dieser Erweiterung entwickelt sich die Welt von Marvel’s Avengers kontinuierlich weiter. In regelmäßigen Updates erscheinen neue spielbare Held*innen, Missionen, Bösewichte, Kampagnen und Events – und all das jetzt auch im Xbox Game Pass! Falls Du auf Xbox Series X|S spielst, kommst Du in den Genuss der Optimized-Version, die schneller Ladezeiten und eine höhere Framerate bietet. So wird Dein Gameplay noch flüssiger! Zusätzlich unterstützt Marvel’s Avengers auch Smart Delivery, das Feature, mit dem Du automatisch immer die bestmögliche Version für Deine Konsole spielst – ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Um das einjährige Jubiläum von Marvel’s Avengers gebührend zu feiern, sammelst Du im Quad XP-Event vom 30. September bis 4. Oktober ein Vielfaches an Erfahrungspunkten. Absolvierte Missionen in diesem Zeitraum bringen vierfache XP, so dass Du Deine Held*innen im Handumdrehen levelst. Falls Du noch schneller leveln willst, nutze zusätzlich die Hero Catalyst XP-Booster.

Falls Du auch die acht kosmetischen Items der kostenpflichtigen Marvel’s Avengers DLC Upgrades nutzen willst, wirf einen Blick in das zusätzlich erhältliche Marvel’s Avengers Endgame Edition DLC Upgrade oder in den Ingame-Store.