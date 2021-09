Syberia 1 & 2 derzeit kostenlos bei Steam

PC Switch 360 XOne PS3 DS iOS MacOS Android andere

Noch bis zum 29. September um 19:00 Uhr könnt ihr die beiden Point-and-Click-Adventures Syberia und Syberia 2 aus den Jahren 2002 und 2004 kostenlos in eure Steam-Bibliothek aufnehmen. Die Spiele stammen aus der Feder des kürzlich verstorbenen Comic-Zeichners und Entwicklers Benoît Sokal und handeln von den Erlebnissen der New Yorker Anwältin Kate Walker in Europa und der Suche nach der sagenumwobenen Insel Syberia.

Publisher Microids nutzt auf der entsprechenden Aktionsseite bei Steam die Gelegenheit, euch auf die bevorstehenden Neuveröffentlichungen aufmerksam zu machen. Der neueste Teil der Reihe namens Syberia - The World Before erscheint am 10. Dezember, das Story-Adventure Alfred Hitchcock - Vertigo am 16. Dezember. Außerdem sind weitere Titel von Microids derzeit bei Steam reduziert.