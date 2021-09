PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Wertungs-Vergleich: FIFA 22

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele 1,8

(Schulnote) Nach dem Stillstand der vergangenen Jahre fühlt sich FIFA 22 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S wie ein Neustart an. Gerade die Veränderungen beim Pass- und Stellungsspiel stehen der Fußballsimulation gut zu Gesicht. "[...] Es gibt aber auch Schwächen: Besonders im Multiplayer bleibt die Geschwindigkeit der Spieler die wichtigste Waffe. GameStar /

GamePro 69

v. 100 Reichen die vielenbekannten Features, das wie eine Monstranz vor sich hergetragene dicke Lizenzpaket und das nach wie vor gute, aber doch so bekannte Spielgefühl, um den Kaufpreis zu rechtfertigen? Mir nicht! Vor allem wenn ich sehe, welchen Schritt FIFA 22 dank der neuen Animationen auf Next-Gen-Konsolen gemacht hat, fühlt sich die diesjährige PC-Fassung wie ein schales Update an. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

7.0

v. 10 Klar, ein paar interessante Neuerungen sind dabei - das "Create-Your-Club"-Feature oder HyperMotion zum Beispiel. Das sind aber gefühlt alles nur Ergänzungen, die man auch mit einem Season Update statt einer neuen Vollversion hätte einführen können. Dazu kommen dann teils haarsträubende Fehler, unverständliche Design-Entscheidungen und offensichtliche Faulheit. Spieletipps 83

v. 100 FIFA 22 bietet einen riesigen Umfang an gut funktionierenden und motivierenden Spielmodi, Next-Gen-Grafik, authentische Fangesänge und Lizenzen für nahezu jede Liga und jeden Verein, ganz starke Gameplay-Verbesserungen in der Offensive, ist also bis auf die vernachlässigte Defensive ein Rundum-sorglos-Paket auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vorgänger ist es ein Fortschritt [...] aber nicht der erhoffte Meilenstein. GamersGlobal 8.0

v. 10 Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so enttäuscht war wie bei FIFA 22. Ja, es ist eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Aber obwohl FIFA 22 immer noch ein gutes Spiel ist, gehen zu viele der Veränderungen zum Vorgänger in eine falsche Richtung, wodurch das konstant hohe Niveau der letzten Jahre nicht gehalten werden kann.

Durchschnittswertung 7.8

