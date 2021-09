PM: PlayTalk – Diese Games dürft ihr im Oktober 21 nicht verpassen! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Oktober steht von der Tür und ihr wisst, was das heißt: Heiße Schokolade, Kuscheldecke (mit Ärmeln!) und ein richtig cooles Videospiel. Bloß welches?

Wir finden, dass ihr es im Oktober hinsichtlich Spielen richtig krachen lassen solltet! Es kommen schließlich ziemlich viele coole Games auf den Markt, die alles mindestens einen Blick wert sind.

Was wäre das Leben eines Videospielers ohne das Far Cry-Franchise? Nun, zumindest um zahlreiche Außenposten ärmer! Wie immer gibt es davon nämlich einige einzunehmen, wenn ihr euch mit verschiedenen Knarren mal wieder auf eine Insel begebt und die Welt von Far Cry 6 unsicher macht. Neben dem neuen Bösewicht ist aber eigentlich Chorizo der heimliche Star des Spiels, oder?

Generell haben Spiele mit Tieren irgendwie eine magische Anziehungskraft auf mich und ich bin ganz sicher, dass ihr mir da (fast) alle zustimmt, oder? Verratet mir auch unbedingt unten in einem Kommentar, was euer Lieblingsspiel mit einem Tier ist. Ich brauche Nachschub!

möchte ich euch heute natürlich auch unbedingt noch einen Horror-Release ans Herz legen: The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Allein gruselt man sich zwar immer am meisten, aber die Dark Pictures Games sind einfach wie gemacht für einen gemütlichen Spieleabend mit ganz viel Popcorn und vier Freunden. Dafür braucht ihr praktischerweise auch nur einen DualSense Wireless-Controller (oder einen DualShock Wireless-Controller, falls ihr auf PS4 spielt), den ihr auf Kommando immer weiter gebt.

Der Nachteil dieser spielbaren Horrorfilme: Oft könnt ihr nur sehr limitiert etwas ausrichten, wenn sich das Böse nähert. Das Gameplay bietet euch zwar oft die Möglichkeit, einen Schuss abzufeuern, aber so richtig selbstbestimmt ist das ja nun wirklich nicht. Das sieht bei Zombie-Metzeleien wie Left 4 Dead schon ganz anders aus! Ein echtes Oldie but Goldie. Zum Glück kommt mit Back 4 Blood jetzt im Oktober ein Spiel, bei dem die Pumpgun mal wieder ausgiebig genutzt werden darf.

Die Kollegen von Inside PlayStation haben sich in diesem Video ebenfalls Gedanken darüber gemacht, welche Spiele im Oktober kommen und welche es verdient haben, platiniert zu werden. Spoiler: Alle!

