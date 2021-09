Disco Elysium erscheint am 12. Oktober 2021 für Xbox-Konsolen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Schon seit März 2021 könnt ihr auch auf Playstation-Konsolen und Stadia den Textwand-Rollenspiel-Hit Disco Elysium in der erweiterten Final-Cut-Version spielen. In der jüngsten Nintendo Direct vom 24. Sepember 2021 wurde nun auch der Launch-Termin für die Switch-Portierung bekannt gegeben, doch es blieb weiter still darum, wann das psychedelische Detektiv-RPG den Weg auf die Xbox findet – ursprünglich war eine Veröffentlichung im Sommer 2021 angedacht.

Nun gab Entwickler ZA/UM bekannt, dass Disco Elysium - The Final Cut am 12. Oktober 2021 nicht nur den Weg auf die Switch, sondern auch auf Xbox One und Xbox Series X|S finden wird. Zusätzlich zu diesem digitalen Release wird es außerdem eine phyische Edition geben, die am 9. November 2021 erscheint.