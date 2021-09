PC Switch Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei der Fahrt mit der Draisine müsst ihr darauf achten, nicht in die Lichtkegel der Überwachungsanlagen zu geraten.

Ein einsamer Weg

In diesem Spielabschnitt steuert ihr das Schlauchboot durch ein vermintes Gebiet. Hai-Kontakt ist ebenfalls zu vermeiden.

Optisch überzeugend, aber…

Die Levels im Inneren eines Riesenwurms weichen optisch deutlich vom Rest des Spiels ab, tauchen aber nur zu Beginn auf.

Die Crux mit den Rätseln

Um den Spielautomaten starten zu können, müsst ihr die drei angezeigten Gegenstände im Areal "freirätseln".

Fazit

Puzzle-Action für PC, Playstation 5, Switch, Xbox One Series X

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Isometrisches Abenteuerspiel, dass in guten Momenten spielerisches Mittelmaß bietet, Story und Gameplay allerdings nicht miteinander verknüpft.

In dem isometrischen Abenteuerspielübernehmt ihr die Kontrolle über einen Mann, der sich von seinem Arbeitsplatz auf einen ungewissen Weg durch eine dystopische Cartoon-Welt aufmacht. Euch nicht nur eine spannende Reise, sondern auch ein holpriger Trip erwartet, erfahrt in diesem Spiele-Check.Wohin eure Reise euch führt, ist zu Beginn unklar und wird auch erst am Ende des Spiels aufgeklärt. Um in der Geschichte voranzuschreiten, arbeitet ihr euch ihr von Areal zu Areal. In jedem gilt es Aufgaben zu erledigen. Diese reichen von Point-and-Click- sowie Logik- und Geschicklichkeits-Aufgaben hin zu Verfolgungs- und Timing-Sequenzen. Es ist eine Reise ohne Zurück, der Titel spielt sich stringent und fokussiert sich komplett auf das aktuelle Gebiet.Auf eurem Weg durch die Gebiete trefft ihr auf keine anderen menschlichen Wesen. Lediglich in Rückblenden in die Vergangenheit des einsamen Wanderers erfahrt ihr etwas zu seinem Hintergrund. Diese kleinen Cutscenes sind nicht wirklich erhellend, aber nett anzuschauen. Interaktion in den Levels findet nur mit wenigen vorgegebenen Gegenständen, Maschinen oder Fahrzeugen statt.Die Welt, durch die ihr euch bewegt, ist dystopisch und surreal. Zumeist ist sie in dunklen und grauen Tönen gehalten, ergänzt um prägnante farbliche Akzente. Diese Mischung erzeugt eine düstere und triste Atmosphäre, die den einsamen Marsch eures Protagonisten unterstreicht. Hierzu trägt auch das Weltdesign bei: Klare, einfache Formen und Modelle bestimmen die Szenerie. Stilistisch gefallen mir viele Areale ausgesprochen gut. Eine negative Ausnahme stellen für mich die surrealen Sequenzen am Anfang des Spiels dar, in denen ihr euch aus dem Inneren eines riesigen Wurmes befreit. Diese brechen nicht nur mit dem restlichen Spieldesign, ich finde sie auch optisch nicht gelungen.Durch den Fokus auf die Einsamkeit, die leblose und sterile, sich nicht erklärende Spielwelt entwickelte sich bei mir schnell ein Gefühl der Langeweile. Dieses wurde durch die vielfach überdimensionierten Gebiete verstärkt. In einigen Arealen könnt ihr in jede Himmelsrichtung verlaufen, ohne dass es dort etwas zu erledigen gibt. Einige Abschnitte, und vor allem die linearen, ziehen sich dadurch wie ein Kaugummi ohne einen spielerischen Mehrwert.The Plane Effect bietet euch eine stattliche Anzahl an Spielelemente. Dazu gehören unter anderem Rätselpassagen, bei denen ihr Gegenstände aufsammelt und an anderer Stelle benutzt, Logik-Aufgaben, bei denen ihr Maschinen oder Systeme in der richtigen Reihenfolge in Betrieb nehmt, und Hüpf- und Timing-Einlagen. Dazu kommen Abschnitte, in denen ihr eure Spielfigur durch ein lineares Areal bewegt (teilweise mit Fahrzeugen) und Gefahren ausweicht.Was nach abwechslungsreichem Gameplay klingt, entpuppt sich – vor allem mit zunehmender Spielzeit – als Mogelpackung. Häufig lauft ihr lediglich von A nach B, drückt einen Knopf und tretet unvermittelt den Rückweg an. In den Rätselpassagen müsst ihr euch strikt an den vorgegebenen Pfad halten, Gegenstände können beispielsweise nur in der richtigen Reihenfolge eingesammelt werden. In den linearen Abschnitten weicht ihr auftauchenden Gefahren aus, spielerisch anspruchsvoll oder spannend ist das allerdings selten. Herausfordernd werden insbesondere die Sprungeinladungen durch einen anderen Umstand: Die ungenaue und schwerfällige Steuerung. Stirbt eure Spielfigur in einem Areal oder einer Sequenz, werdet ihr an den letzten Checkpoint zurückgesetzt, welche größtenteils fair gesetzt sind.Da mich The Plane Effect über Sinn und Zweck der Reise des Mannes im Unklaren lässt und erklärende Hinweise in den Arealen nur äußerst spärlich liefert, bleibt die Spielwelt für mich unnahbar und fremd. Immer häufiger habe ich – um mir Laufwege zu ersparen oder überhaupt zu verstehen, wie es weitergeht – auf eine Hilfsfunktion zurückgegriffen, bei der ihr zwischen zwei Optionen wählen könnt: Entweder gibt sie euch lediglich einen Tipp. Oder ihr lasst euch in der erweiterten Variante den nächsten Interaktionspunkt anzeigen.Ich habe The Plane Effect in rund sieben Stunden durchgespielt – ohne die Pflicht des Spiele-Checks auf den Schultern hätte ich den Titel allerdings nach wenigen Stunden abgebrochen. Als zu mangelhaft bewerte ich die Spielerführung, als zu langweilig und leer erlebe ich die Welt. Mir fehlt ein Rahmen, der Geschichte und Gameplay miteinander verknüpft und zu einem großen, spannenden Ganzen zusammenfügt.Die einzelnen Abschnitte wirken auch mich wie ein Sammelsurium an Ideen, die unbedingt untergebracht werden mussten. Dabei sind einige dieser Ideen gut und charmant, allerdings verblassen diese Highlights in der schieren Masse an spielerisch (unter)durchschnittlichen Leveln. The Plane Effect wird dadurch meiner Meinung nach viel zu lang. Hinzu kommt die ungenaue und träge Steuerung, dank der viele Passagen für mich in frustrierendem Trial-And-Error endeten.Ich möchte nicht ausschließen, dass The Plane Effect eine Meta-Ebene beinhaltet, die sich mir nicht erschlossen hat. Ich sehe in dem Titel jedoch nur ein Spiel, dass weder als Rätsel- noch als Story-Adventure funktioniert.